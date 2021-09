Beranům se ve třetí třetině ještě podařilo srovnat na 2:2, více však už nedokázali. Ve čtvrté minutě prodloužení o bodu navíc pro Kladno rozhodl Wood. „Během poslední třetiny jsme se zvedli, pak jsme ale zase přestali hrát a nechali hrát soupeře. Když už jsme dali na 2:2, tak jsme měli více útočit, chtít vyhrát. Měli jsme to urvat. Zase jsme se ale zatáhli. Dopadlo to, jak dopadlo. Hodně mě to mrzí,“ hlesl 26letý forvard.

Dvoubrankové manko museli ševci dohánět po nevydařených úvodních čtyřiceti minutách, kdy se Rytíři shodně prosadili jednou v každé třetině. „Hráli jsme ustrašeně, zbytečně se zbavovali puků. Nebyli jsme na něm, to rozhodovalo. Nikoliv, že by byli lepší,“ zhodnotil první dvě třetiny.

Berani po odpoledním neúspěšném utkání spadli na poslední místo extraligové tabulky, z osmi zápasů dosud získali pět bodů. Hned čtyři urvali na ledě soupeřů. Právě další tři duely odehrají venku, postupně jedou do Olomouce, Třince a Pardubic. „V těchto zápasech bychom se chtěli chytnout. Když uhrajeme body venku, pomůže nám to do domácích utkání a získáme tam vítězství. Každé utkání je důležité, musíme sbírat body doma i venku.“

Co tedy podle Darka Hejcmana momentálně stojí v cestě za lepšími výsledky? „Potřebujeme klid na hokejce. Dostaneme se do šancí, zakončení však vázne. Navíc děláme chyby v obraně, pořád na nás jezdí sami. Klidně můžeme vyhrát na jeden dva góly, Káša (Libor Kašík – pozn. red.) chytá skvěle. Když mu více pomůžeme, můžeme to dokázat,“ je přesvědčený Hejcman.

I když se aktuálně mužstvu nedaří dle představ, tak svěřenci Roberta Svobody si to nechtějí připouštět. „Sezona je dlouhá, zbývá snad ještě padesát kol.. Nic rozhodně není ztracené. Víme, jaká je letos sezona. Všichni se na to připravovali. Nesmíme ovšem na to myslet, abychom se nedostávali pod deku,“ uvědomuje si bývalý mládežnický reprezentant.