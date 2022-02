Bylo to play-off utkání, teď hrajeme o všechno a každý bod se počítá. Možná to bylo pro diváky chvílemi nekoukatelné. Ale je to ubojovaný zápas, máme důležité tři body.

Rozhodly až dvě přesilovky ve třetí třetině.

Mělo to vzestupnou tendenci. Začali jsme lehkovážně, ale stoupalo to. Kluci využili přesilovky. Udělali jsme v nich nějaké změny a je to super, daří se. To nám strašně pomohlo. Dotáhli jsme to do vítězného konce, Klíma skvěle zavřel bránu.

Tři body! Zubři zlomili Sokolov ve třetí třetině

Jaké změny jste v početních výhodách udělali?

Kluci to hrají výborně – Süssák se Šoustym a Goginem (Jiřím Goišem, pozn. red.). Beci to střílí a už dali spoustu gólů. Patří k tomu i štěstíčko, které kluci teď mají. Jen ať ta forma vydrží co nejdéle.

Od začátku sezony ale byly přesilovky katastrofické. Zaměřili jste se proto na ně ještě víc než obvykle?

Jo. Byly tam nějaké změny. Nemyslím, že jsme to hráli od začátku sezony špatně, ale nedávali jsme góly. To je samozřejmě špatně. Změnili jsme to, přiklonilo se k nám štěstí, zjednodušili jsme to a padá to tam.

Vám to tam dnes spadnout nechtělo, přitom šancí jste měl dost. Co je třeba zlepšit?

Měl jsem, no. Musím v tom pokračovat, jít do brány, snažím se střílet. Ta sezona bude ještě, doufám, dlouhá a ta nejdůležitější část teprve přijde. Doufám, že se to zlomí a budu se cítit líp a líp.

Která z šancí vás mrzí nejvíce?

Možná hned ta první. Střílel jsem to přes ruku mezi kruhy. Trefil jsem ruku. Myslím si, že stačilo víc štěstíčka, nebo trefit to o něco výš. Už je to za mnou. Nebudu si to radši přehrávat, nebo se člověk dostane do deprese (zasměje se).

V předešlém utkání v Porubě jste se ale popáté v sezoně prosadil po krásné souhře s Antonínem Pechancem. Sedí vám spolupráce s nedávnou posilou?

Jo, Pechy je šikovný hráč, taková hračička. Mám rád tyto typy hráčů a myslím, že si vyhovíme. Teď tam máme u sebe Ďolíka (Tomáše Doležala) a myslím, že to dnes klapalo. Věřím, že to bude čím dál lepší, až si to sedne. Doufám, že to prolomíme a budeme dávat góly, protože šance tam byly.

Před sezonou se od vás čekaly velké věci, někteří fanoušci to dávají najevo. Byl jste pod tlakem? Vnímáte to?

Jasně, je to tak, jak říkáte. Může a nemusí se to ještě otočit. Člověk to samozřejmě vnímá a něco slýchá. Ale nesmí si to brát. Ta sezona prostě nebyla celkově ze začátku dobrá. Nedařilo se nám, hráli jsme dole, všichni jsme se trápili. Možná to člověk měl v hlavě, ale taky jsem byl nemocný, zraněný, nebyl jsem v takové pohodě. Teď se na sobě snažím pracovat, zdravě jíst a dělat pro to maximum, abych se cítil na ledě dobře do finální části sezony.

Taky jste dnes dostal nepříjemně pukem do obličeje, všechno je v pohodě?

Přímo do nosu, ale naštěstí dobře – na placáka. Takže zuby mám, bolí mě nos, mám pocit, že ho mám obrovský, ale dobré (směje se). Naštěstí to nebylo na ty zuby, takže v pohodě.

V sobotu vás čeká derby v Prostějově, kde jste naposledy dával gól. Co od toho čekáte?

Těším se, bude to důležitý zápas. Zase se můžeme zvednout a přiblížit do play-off. Šestka je hratelná, díváme se nahoru. Těšíme se na to.

