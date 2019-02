Na hokejce měl minimálně hattrick. Jenže nakonec jeho jediná trefa na body nestačila.

Útočník hokejistů Jakub Herman nejdřív vykouzlil efektní blafák do bekhendu a Olomouci vstřelil druhý a celkově osmý gól v sezoně, jenže další tutovku zazdil na olomouckém brankáři Janu Lukášovi.

„Šance tam byly, bohužel to tam nepadlo. Možná chyběla větší pohoda. Chtěl jsem, ale nedal jsem to. Jeden gól byl málo,“ litoval Herman.

„Je to škoda, kdybych je využil, zápas i výsledek vypadají jinak. Mrzí mě to,“ vyčítal si zlínský útočník.

Ten váš gól si však můžete dát za rámeček. Krásná akce, ne?

Jo, odrazilo se mi to, podíval jsem se, byl vyjetý, tak jsem to zkusil. A vyšlo to.

Osobně se vám ale proti Olomouci daří, ve třetím zápase jste vždy bodoval. Máte pořád větší motivaci?

Chci vyhrávat a góly dávat každý zápas. Už je to třetí zápas v sezoně. Spíš ten první byl zvláštní v tom, že jsem tam několik let hrál. Dnes jsem je bral úplně normálně jako každého jiného soupeře. Dřív jsme si s kluky psali nějaké esemesky před zápasem, dnes už ani žádné hecování neproběhlo.

Pokaždé jste však bodoval …

To je dobré, ale bohužel to dnes nestačilo na tři body.

Třetí třetina byla docela vyhrocená, ne?

To nebudu komentovat, za to bych dostal pokutu (hořký úsměv). Ale bylo to vyhrocené, tak to v hokeji bývá. Celkově hodně jsme hráli v oslabení. Dnes jsme v přesilovkách dostali dva góly. To rozhodlo zápas.

Ten druhý byl šťastný, ne?

Byl, ale to tak v hokeji bývá. I my jsme tam měli šance. Nedali jsme je. Oni dvě proměnili a vyhráli.

Sestavu rozbilo už vyloučení Okála do konce zápasu za zákrok na Petra Koloucha. Bylo to znát, že točíte jen jedenáct útočníků?

Ve druhé třetině jsme hráli na tři levá křídla, takže to bylo celkem v tempu. Hrálo se mi dobře. Třetí třetinu zase hrála víc pravá křídla. Sestava se točila. Mělo to tempo.

Byl to důležitý zápas o desítku, který jste tentokrát nezvládli.

Byl důležitý, ale to je každý zápas. Jedeme teď na Kometu a vůbec nikde není napsané, že tam nemůžeme vyhrát. Každý soupeř je hratelný. My tam určitě jedeme pro nějaké body.

Cítíte, že je Kometa zranitelnější než dřív?

Těžko říct. Jeden zápas vyhrajete, druhý prohrajete. Olomouc prohrála v Pardubicích 2:6, pak pomalu vyhrála ve Vítkovicích. I dnes hráli výborně. Každý zápas je jiný. Může se jim dařit, ale nemusí. Začíná se zase od nuly.