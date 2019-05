Regionální bitva v rámci přípravného přerovského turnaje Zubr cup se však odehraje na neutrální půdě na zimním stadionu v Uherském Hradišti. Fandové obou klubů se ptají proč.

„Přišel s tím Zlín, že by zápas hráli rádi v Hradišti v rámci propagace ledního hokeje. Věřím, že se to podaří a splní to myšlenku. Raději bychom ale zápas hráli ve Zlíně nebo ve Vsetíně. Je to první vlaštovka a příští rok už to bude klasická příprava,“ podotkl jednatel Robe Vsetín Daniel Tobola.

„Mysleli jsme si, že by bylo fajn pomoct hokeji v regionu. Tím, že odehrajeme největší a nejkvalitnější regionální derby, shodli jsme se, že bude fajn, když podpoříme hokej v Uherském Hradišti. Je to pomoc klubu v regionu v rámci spolupráce, kterou rozvíjíme a chceme mít co nejlepší,“ potvrdil generální manažer PSG Berani Zlín Martin Hosták, že nápad hrát v metropoli Slovácka vzešel z krajského města.

Tamní kapacita stadionu je oficiálně jen 2400 míst, což může být kvůli očekávanému velkému zájmu příznivců obou klubů nedostatečný počet.

„Vím, že je to derby a atraktivní utkání, ale je to termín na konci prázdnin. Těžko o tom spekulovat. V Uherském Hradišti a okolí máme řadu fanoušků, kteří k nám jezdí na extraligu. My jim tímto chceme poděkovat a pomoct hokeji v regionu,“ vysvětlil Hosták.

V Uherském Hradišti, které hraje seniorskou nejnižší soutěž – krajskou ligu mužů, se na hokejový svátek těší. „Malí kluci z regionu se budou moci podívat živě na hokejisty, kteří jim budou moci předvést opravdový hokej.Je to vítaná příležitost k prezentaci mládežnického hokeje. Věřím, že přijde potěšující návštěva,“ pochvaluje si šéf uherskohradišťského klubu Miroslav Stavjaňa, bratr současného trenéra Zlína a někdejšího obránce i kouče Vsetína Antonína Stavjani.

Tenhle střet rivalů, kteří se potkali v letech 1995 a 1999 i ve finále extraligy, byl v dobách působení Vsetína v nejvyšší soutěži za rizikový. Pořadatelé se však střetů fanoušků nebojí.

„Spolupracujeme s policií, zároveň s pořadatelskou službou. Děláme maximum, aby vše proběhlo naprosto hladce a v pořádku a největší boje se udály na ledě,“ dodal Stavjaňa.

Přípravné zápasy

Další přípravné zápasy Zlína: 13. 8. Zlín – Slavia Praha (18), 15. 8. Přerov – Zlín (19), 20.8. Zlín – Olomouc (18), 22. 8. Zlín – Kometa (18), 29. 8. Olomouc – Zlín (18), 3. 9. Zlín – Nitra (18), 5. 9. Kometa – Zlín (18).

Další přípravné zápasy Vsetína: 8. 8. Vsetín – Trenčín (18), 13. 8 od 18:00: Přerov – Vsetín (18), 15. 8. Vsetín – Slavia Praha (18), 20. 8. Havířov – Vsetín (18), 27. 8. Vsetín – Havířov (18), 29. 8. Trenčín – Vsetín, 3. 9. Vsetín – Přerov (18).