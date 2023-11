Zastavili několik negativních sérií. Poprvé od derby se prosadili forvardi, od stejného utkání navíc po více než zápase a půl protrhli domácí střeleckou nemohoucnost. Především však po třech prohrách v řadě zvítězili, ve středu večer hokejoví Berani porazili Duklu Jihlava 4:2. „Nějaké chybičky se tam vyskytly, za tři body jsme však rádi,“ glosoval tři body hlavní kouč ševců Jan Srdínko.

Hlavní kouč Beranů Jan Srdínko. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Do herního ideálu to ještě bylo daleko, měli však i pomyslnou smůlu. Když už překonali brankáře hostů Berana, tak se strefili do tyče. Ve druhé části si dobře najel Werbik, narazil ale na beton strážce jihlavské svatyně.

Znovu to tak na sebe vzal obránce. Tentokrát Zdeněk Čáp, jemuž po výletu do útočného pásma pomohla i tyč. Na 2:0 v přesilové hře zvyšoval Süss.

„Klukům v prvních dvou třetinách chyběla větší lehkost, kdyby si více věřili, tak jsme soupeři mohli více odskočit. Máme radost, že jsme zápas zvládli a dotáhli jsme ho až do vítězného konce,“ oddechl si spokojený Srdínko.

OBRAZEM: Berani zastavili sérii proher. Proti Dukle přišlo 1 625 diváků

Tak snadné to však ještě nebylo, Jihlava na začátku třetí třetiny snížila a šilhala po vyrovnání. To jí překazil Lang, do prázdné na 4:1 skóroval Paukku. Hosté v závěru jen snížili, podruhé v utkání v početní převaze.

„Že jsme byli zataženi? To nebyl plán.. V oslabení jsme dostali gól, na kluky to padlo, chtěli hrát zodpovědněji. Cítili, že zápas můžeme urvat. Hlavní bylo nepanikařit, ale hrát uvolněně. Věřím, že v dalším zápase se znovu posuneme dál, že to z nich spadne,“ přeje si Jan Srdínko.

Z duelu proti Dukle si může vzít několik pozitiv, konečně se trefili útočníci. Domácí navíc z šesti přesilových her využili dvě, s čímž trenéři Zlína mohli být spokojeni.

„Ze zápasu vnímám pozitivní věci – měli jsme šance, dobrý pohyb, byli jsme silní na puku, dobře jsme rotovali v útočnému pásmu,“ jmenoval pozitiva Srdínko, jenž našel i negativa.

„Chyběla nám lehkost v zakončení. Některé chyby jsme udělali zbytečné, možná jsme si už mysleli, že zápas máme pod kontrolou. Každopádně převládá radost z vítězství,“ uzavřel lodivod lavičky Beranů.

JAN SRDÍNKO O PŘÍPADNÝCH POSILÁCH

„Trh s hráči mapujeme, snažíme se být v kontaktu s lidmi, kteří se pohybují v hokejovém prostředí. Teď vám neřeknu nic konkrétního. Vnímáme sílu našeho mančafu, kluky se snažím poznávat, někteří byli po zranění.

„Je to otázka hráčů, kteří se vyskytnou na trhu. Asi nebudu rozvíjet, kde posílit, je to ve fázi komunikace.“

„O třetím gólmanovi zatím nepřemýšlíme. Máme výbornou brankářskou dvojici, Hufino podává skvělé výkony, v utkáních nás drží. V první řadě se můžeme odrazit od práci gólmana.“