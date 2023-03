„Kluky bohužel pořád musíme motivovat. Všichni by chtěli trénovat, nejlépe hrát v „áčku“. Jen málokdo z nich však pro to dělá to, co je potřeba,“ míní někdejší hlavní trenér A-týmu Zlína.

Druhé víkendové utkání už mladým Beranům vyšlo, Litvínov, který stále ještě měl šanci na postup do play-off, porazili hladce 4:1. „Klukům jsem před zápasem řekl, že kdo nebude makat, dělat věci, o kterých se bavíme celou sezonu, tak nebude hrát. Že sezonu klidně dohrajeme na deset lidí. Naráz to šlo. Takto bychom měli hrát každý zápas – hodně bruslit, blokovat střely, hrát do těla, vrátit se i ve chvíli, kdy už to bolí. Nebo jen včas vystřídat. Prostě dělat věci, které k hokeji patří,“ glosoval 50letý trenér.

„Na jeden takový velmi dobrý zápas pak máme dva špatné. Ne všichni jsou ochotni mít stoprocentní přístup. Ročníky 2003 končí, pokud pak tyto věci dále nebudou dělat, tak si mužský hokej na profi úrovni nezahrají. Nechceme nic výjimečného, chtějí to všichni trenéři. Dnešní hokej je hlavně o dřině, nasazení a týmovosti,“ ví dobře Jenáček.

Letos přitom mají cestu do A-týmu hodně otevřenou…

Už jsem to použil několikrát v sezoně – je smutné, že jim tyto věci musí ukázat kluk z Ukrajiny. Stan Sadovikov je všechny přepracoval. Není lepší bruslař nebo technik. Na každém tréninku a zápase ovšem pracuje na sto procent, dělá výše vyjmenované věci. Trenéři z A-týmu ho nám už nevrátili, chtějí ho mít ve svém týmu. Není o něm pochyb.

Pak tu je skupina kluků, kteří tam nakoukli a byli vráceni zpátky. Je to čistě o pracovitosti, aby si tyto věci zavčas uvědomili. Spíše se musíte zeptat jich, proč to jednou jde a dvakrát ne. Kolikrát nevěřícně koukají, nebo si myslí, že jsme na ně tvrdí.

Jenáček o návratu k juniorce, sestupu i A-týmu: Problém se pořád hledá jinde

Proč vám nakonec nevyšel postup do play-off?

Rozhodlo o tom dlouhodobé zranění tři hráčů – Matese Horského, Martina Holby a Matyáše Dědka. Jsem na milion procent přesvědčený, že kdyby na centru současně byli Matyáš Dědek a Stan Sadovikov, tak jsme měli o 15 bodů více. Tým by měl větší charakter i pracovitost. Získali bychom body, které jsme měli na dosah.

Vidíte ještě nějaké příčiny?

Ze záhadného důvodu jsme venku byli lepší než doma. Ve venkovní tabulce jsme na šestém místě, doma na předposledním. Jen dvakrát jsme navíc vyhráli na Zimním stadionu Luďka Čajky, zbytek jsme uhráli navrchu. Na PSG jsme měli i dobrou sérii. Je tam menší kluziště. Asi nám to více sedělo. Nakonec jsme začali prohrávat i tam. Příliš jsme nebodovali s Libercem, Kometou, tedy mančafty kolem nás. Třikrát jsme naopak dokázali porazit špičkové týmy Karlovy Vary a Třinec.

Podle vašeho dřívějšího vyjádření byla hlavním cílem záchrana, dalším play-off. Co u vás nyní převládá?

Velká úleva za záchranu v extralize už proběhla. Teď převažuje zklamání z konce v základní části. Osobně si myslím, že kdybychom zvládli zápas s Olomoucí, tak jsme ve hře. Pardubice mají už jen domácí derby s Hradcem, tam se může stát cokoliv. My bychom pak měli obrovskou motivaci uspět v Brně a případně v Jihlavě. Mrzí mě, že do posledních dvou kol nejsme ve hře. Jsem zklamaný i z další věci.

Povídejte…

Play-off v extralize paradoxně hraje 12 mančaftů, v Chance lize deset. V juniorce, kde by se kluci s tím potřebovali seznámit a prožít si to, tak hraje osm týmů. Šest mužstev má konec sezony. Nevím, zda by byl problém dát předkolo na dva vítězné zápasy, třeba právě s dvanácti týmy. Šlo by v podstatě o čtyři dny, maximálně tři zápasy. Je škoda, že se nad tímto nikdo nezamyslel. My to ale neovlivníme.

Sedm vašich hráčů si v letošní sezoně zahrálo za první tým. Vypadá to na silnou generaci?

To se teprve ukáže, byl bych s tím opatrný. Když někdo na pár zápasů naskočí za A-tým, tak ještě neznamená, že za něj pravidelně nastupuje. Pokud je „A“ kompletní, tak si kromě Sadovikova nikdo nevybojoval místo.

Nadprůměrní kluci z juniorky tam v podstatě vinou nemocí a zranění hráčů prvního týmu museli jít. Jak už jsem ale řekl, všichni byli vráceni. Pokud za dva tři roky zjistíme, že pět šest z nich hraje Chance ligu, můžeme říct, že je to silná generace. Relativně hodně hráčů nastoupilo i proto, že předchozí trenéři Vlach s Juríkem preferovali jiné kluky než současní trenéři, těm se zase zamlouvají jiní.

Přijdou noví trenéři, myslí si Jenáček. Kdo nejhůře prožívá sestup?

U zlínské juniorky jste až napodruhé strávil kompletní sezonu. Už tušíte, zda na tomto místě budete pokračovat i v příštím ročníku?

Nyní na to nedokážu odpovědět. Z nového vedení klubu se mnou o tom nikdo nemluvil.

Kdyby záleželo na vás, chtěl byste zůstat?

Je tu více neznámých. Doba byla hektická, některé věci se přenastavovaly, nebyly dovysvětleny. Pro mě je důležité, jakým směrem se klub bude ubírat. Jak bude nastavené prostředí, jak se bude pracovat. Člověk se pak případně rozhodne.

V juniorce zůstává dost současných kluků, něco se tu započalo. Proces některých záležitostí není na měsíc, ani sezonu. Neustále jsme se k tomu museli vracet. Cítím prostor na zlepšení. Záleží na klubu, jaké má představy, jestli se mnou počítá.