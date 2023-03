Jen tak se nevzdávají! Na první duel dali zapomenout, po středeční porážce si připsali velmi důležité vítězství. Hokejisté Zlína ve druhém čtvrtfinále Chance ligy porazili Porubu 5:2, díky čemuž srovnali sérii na 1:1 na zápasy.

Hokejisté Zlína (modré dresy) zvládli druhé utkání čtvrtfinále Chance ligy. | Foto: Deník/Lukáš Ston

Říha se svými kolegy zamíchal se složením prvních třech útoků. Pospíšil se mimo jiné dostal do elitní formace, Sedlák skončil ve druhé po boku Langa a Hejcmana. Riedl ve třetí obranném páru nahradil distancovaného Novotného.

Byl to paradoxně mladý odchovanec Beranů, který otevřel skóre zápasu, čekání zlínských na gól ve čtvrtfinále play-off trvalo 40 minut a 20 vteřin. Když na začátku 18. minuty využil přesilovou hru osamocený Hejcman, na straně ševců bylo hodně veselo.

„Měli jsme lepší vstup do zápasu než včera, byla tam větší zarputilost, lepší bruslení. Více jsme hráli na puku, byli jsme sebevědomější. Dávali jsme to na branku, spadlo to tam,“ radoval se 20letý bek po první třetině.

Domácím stačilo osm minut druhé části, ve kterých srovnali skóre utkání. Hrníčko i Šlahař uspěli v početních převahách. Ševci přesto zůstali aktivní, po dvou třetinách měli 34 střel na branku Poruby.

Nakonec rozhodla nedisciplinovanost domácích. Dvakrát během krátké chvíle šli do tří, Berani v obou případech hráli ve čtyřech. Vždy se prosadil Kratochvíl. Hosty od těchto branek dělilo jen 33 vteřin. Výhru dokonal Pospíšil, který zapsal čtvrtou branku sezony.

Série se nyní přesouvá na zlínský Zimní stadion Luďka Čajky, v neděli i pondělí se začíná v 17.00 hodin.

Chance liga, 2. čtvrtfinále

HC RT TORAX Poruba 2011 – PSG Berani Zlín 2:5 (0:2, 2:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 25. Hrníčko (Pšurný, Urbanec), 28. Šlahař (Krenželok, Hrníčko) – 11. Riedl (Sadovikov), 18. Hejcman (Köhler, Kubiš), 47. Kratochvíl (Kindl), 48. Kratochvíl (Kindl), 59. Pospíšil (Kindl, Kubiš).

Střely na branku: 38:41. Vyloučení: 9:6. Vyšší tresty: 1:1. Využití: 2:3. Rozhodčí: Ondráček, Vrba – Zidek, Kráľ. Diváci: 2 745.

HC RT TORAX Poruba 2011: Dolejš (O. Bláha) – Urbanec (C), Voráček, Klimíček, Lemcke, A. Sedlák, Doudera, Krenželok – Šlahař, Pšurný (A), Dufek – Berisha, Šoustal, Hrníčko – Gřeš, Vachovec (A), Střondala – Bernovský, Mlčák, Karafiát.

PSG Berani Zlín: Huf (Kořének) – Husa, Gazda (A), Suhrada, Zbořil, Talafa, Riedl, Zavřel – Kratochvíl, Kindl, Pospíšil – Lang, Hejcman, Z. Sedlák – Kubiš (C), Gago, Mrázek – P. Sedláček, Sadovikov, Köhler (A).