Zlín - Extraligoví hokejisté Zlína zajíždějí ke druhému přípravnému zápasu do Třince, kde vúterý 4. srpna od 17hodin Berani odstartují úvodním zápasem letní hokejový Tipsport Cup skupiny D.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Šimr

„Přestože má pohár větší význam, než obyčejné přípravné zápasy, naší prioritou je kvalitně se připravit na extraligu,“ míní kouč Venera, jehož svěřenci se dále během příštích týdnů utkají se Znojmem, Vítkovicemi a Kometou Brno. Finále poháru je na programu začátkem září.

Přestože na úvodní duel se Slovanem Bratislava postavil zlínský trenér téměř nejsilnější složení, ve Slezsku dostanou příležitost ukázat se hráči, kteří k prvnímu zápasu nenastoupili. „Rozhodneme se až po úterním dopoledním tréninku koho nakonec postavíme,“ podotkl.

V prvním zápase zůstali na tribuně obránce Galvas a útočníci Mokrejš se Záhorovským, který se již podrobil menšímu zákroku na chodidle a do konce týdne by se měl opět zapojit do tréninku. Do branky se ani tentokrát nepostaví devatenáctiletá brankářská jednička Jakub Sedláček. „Je s reprezentační dvacítkou na soustředění ve slovenském Půchově. Navíc potřebujeme pořádně otestovat Tomáše Štůralu, abychom měli adekvátní náhradu v případě zranění Sedláčka,“ vysvětlil Venera.