Velkého překvapení se proti Chomutovu dočkali zlínští fanoušci. Čestné buly při úvodním domácím zápase prvoligových hokejistů v letošní sezoně Maxa ligy vhodil legendární brankář Tommy Salo. „Viděl jsem už zápas proti Sokolovu. Vypadalo to dobře, Zlín mohl dát víc gólů,“ ohlédl se Švéd za neúspěšným vstupem mančaftu do nové sezony.

„Myslím, že by to v lize měl být zajímavý boj na špičce o šanci na postup do extraligy. Doufám, že si Berani najdou svou cestu k vítězství,“ přeje si 53letý rodák ze Surahammaru.

Do Baťova města přitom nezavítal poprvé. Přímo se Zlínem má dlouholetou spojitost. „Přivedl mě sem můj kamarád. Zlín je krásné město, neuvěřitelně hezké. Opravdu se mi tu moc líbí, asi bych si dokázal představit tu i žít,“ culí se.

„Vím taky, že odsud pochází Roman Hamrlík, což byl můj kamarád v Edmontonu. Užili jsme si spolu tehdy spoustu legrace,“ vzpomíná na letošního padesátníka někdejší opora švédské reprezentace.

Tommy Salo během desetiletého působení v NHL vystřídal jen dva kluby. K Olejářům přidal ještě angažmá v New York Islanders, kde shodou okolností později naskakoval také Hamrlík.

O rodném městě zlínského rodáka má dobrý přehled. Především co se týče jeho milovaného sportu.

„Berany sleduju už čtyři roky. Vím, že sestoupili z extraligy, což mě moc mrzelo. Ve Švédsku je systém podobný, máme SHL a Allsvenskan jako druhou nejvyšší soutěž. Každopádně si myslím, že Zlín by měl být mezi elitou,“ neváhá ze sebe vystřelit úspěchy ověnčený brankář.

Kromě Romana Hamrlíka osobně poznal také další velikány českého hokeje. Jak jinak, než v nejvěhlasnější hokejové soutěži světa. „S českými hráči jsme byli vždycky přátelé, vlastně ani nevím proč. Myslím, že mě asi taky měli rádi. Hamrlík je skvělý chlap, to samé Hemský, nebo Hnilička. Spousta českých hráčů ke mně byla přátelská, což se mi moc líbí,“ nemůže si vynachválit někdejší parťáky.

Salo do NHL poprvé nakoukl v sezoně 1994/1995, působil v ní až do ročníku 2003/2004. V této lize odchytal 526 zápasů v základní části, dalších 22 přidal ve vyřazovacích bojích.

Na kontě má 30 let staré olympijské zlato z Lillehammeru., se svoji zemí vyhrál také mistrovství světa v roce 1998. Dvakrát vybojoval stříbro, čtyřikrát bronz. Sám sledoval poslední šampionát, který na domácím ledě ovládla Česká republika.

„Češi, stejně jako Švédové, hokej opravdu milují. Jsem rád, že na jaře vyhráli domácí mistrovství světa, vím, co pro Čechy národní tým znamená,“ dodává legenda švédského hokeje.