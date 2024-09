Výborná zlínská spolupráce začala v přípravném období. Útočné trio dohromady posbíralo 17 bodů. V Sokolově ještě mlčelo, o tři dny později se už naplno rozjelo. Lukáš Válek získal 0+3, Jakub Šlahař 1+2, Jaromír Kverka 2+1. Dohromady tedy devět kanadských bodů!

„Hraje se mi s nimi dobře, v situacích si vyhovíme. Neodhazujeme od sebe puky. Doufám, že v tom budeme pokračovat a šperkovat to. Až to bude úplný TOP na závěr sezony,“ přeje si 30letý útočník, jeden z ústředních mužů víkendového vítězství s nováčkem soutěže.

Jak jste si užil děkovačku s fanoušky?

Nevěděl jsem, co od toho mám čekat. Bylo to ale super, skvělý! Je to zde výborně udělané. Zazpíváme si, máme vítězné kolečko. Nakonec se skáče rybička. Musím říct, že mě to bavilo.

Korigoval vás někdo?

Držel jsem se kolektivu. Hlavně jsem se snažil neudělat chybičku, aby mě kluci v kabině nevynadali. (se smíchem)

Proti Sokolovu jste se rozjížděli trochu pomaleji. Naplno jste to rozbalili až ve druhé polovině zápasu.

Že bychom byli nějak zabrždění? To mi nepřišlo. Měli jsme spoustu šancí, akorát jsme je neproměnili. To stejné bylo už v Sokolově, ani tehdy nám to tam ještě nepadlo. Když jsme s Chomutovem vstřelili první gól, tak se nám ulevilo. Vidím to však jen z ledu a ze střídačky.

S první polovinou zápasu jste tedy spokojeni?

Soupeři jsme nabídli dvě přečíslení, což by se nemělo stávat. Byly to dvě chyby. Hufino nás naštěstí podržel. Něco jsme si k tomu řekli, do konce zápasu jsme se už toho vyvarovali. Už to bylo jen lepší a lepší.

Čestné buly vhazoval bývalý brankář a olympijský vítěz Tommy Salo.

Úplně nejsem až takový fanda hokeje, že bych sledoval jména. Dobře však vím, kdo to je, má za sebou úspěšnou kariéru. Je super, že se za námi přišel i podívat do kabiny, pogratuloval nám k vítězství. Moc si toho vážíme.

Ještě k vám osobně. Ve Zlíně nosíte číslo dresu 22. Spekulovalo se, že to je podle legendárního útočníka Roberta Reichela.

Pravda to není. (úsměv) Dvacet dvojku mám rád, většinou jsem s ní hrával. Je to mé číslo, když můžu, nosím ji na dresu. V Litvínově samozřejmě ne, tam je u stropu právě od Roberta Reichela.

Reichel je olympijským vítězem. Byl pro vás inspirací?

Hodně jsem se od něj naučil. Když jsem ještě hrál centra, učil nás buly. Zkušenosti od bývalých hráčů NHL a nároďáků jsou pozitivní, vždy je potřeba si od nich něco vzít. Samozřejmě ale nejsem takový hráč jako právě pan Reichel. (úsměv) Mám rád, když vám takový matador poradí.

Vzal jste si od něj něco konkrétního?

Momentálně mě nic nenapadá, co bych si od něj přímo osvojil. Loni nám však radil v přesilovkách. Vidí věci, co se dají zahrát proti jinému týmu, což je přínos. Je potřeba tyto hráče a zkušenosti využít. Hodně toho zažili.