Tak toto může být útok snů! U zlínských hokejových Beranů podepsali útočníci Petr Holík, Petr Kratochvíl a Jesse Paukku. Ševci o tom informovali v sobotu ráno na oficiálním webu.

Petr Holík je jednou z novou posil Beranů. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Kádr je aktuálně z velké části hotový. Máme zde pořád prostor pro posílení jednoho, dvou hráčů podle potřeb trenérů, ale již nyní je tým podle jejich představ. Jsem velice rád, že jak Petr Holík, Petr Kratochvíl i Jesse Pauku se rozhodli ve Zlíně pokračovat nebo se sem vrátit. Již v pondělí všichni se zapojí do přípravy týmu na následující sezonu,“ líčil nadšený generální manažer Beranů.

Holík teprve v pátek oficiálně skončil v brněnské Kometě, kde měl mít ještě roční kontrakt. Extraligový mančaft se v nejbližší době hodlá opřít o jiná jména.

Šance Beranů vzrostly: Holík skončil v Kometě Brno

„Chci Petrovi popřát do další části kariéry jen to nejlepší. Odehrál za Kometu skvělé zápasy, ale ve skladbě kádru, který teď budujeme, už by nedostával tolik prostoru,“ pronesl majitel a generální manažer Komety Libor Zábranský.

32letý útočník je odchovancem zlínského hokeje, v sezoně 2013/2014 slavil s klubem extraligový titul. V Baťově městě působil do roku 2017, pak se vydal na krátkou ruskou anabázi do Čerepovce, ze kterého zamířil do Mladé Boleslavi. Následně se usadil v Brně, kde ve 324 soutěžních zápasech posbíral 285 bodů.

Berani odtajnili kádr: Zůstává Köhler nebo Sedlák. Co Finové a brankáři?

K Beranům se vrací také další bývalý útočník Komety Petr Kratochvíl. 26letý forvard působil ve Zlíně ve druhé polovině sezony 2022/2023, kdy přišel výměnou za Jiřího Ondráčka. V klubu zanechal velký dojem, vytvořil silné útočné trio se Zdeňkem Sedlákem a Petrem Kratochvílem. Ve 32 zápasech nakonec posbíral 25 bodů. Tehdejšímu mančaftu Miloše Říhy pomohl se dostat ze spodních vod Chance ligy a dobýt druhou nejvyšší soutěž.

„V první řadě bych chtěl pozdravit všechny zlínské fanoušky, už se na vás hodně těším. Jsem rád, že se vracím do známého prostředí, kde jsme zažil jedny z nejhezčích okamžiků své kariéry a určitě na ně budu chtít navázat. Mám velkou motivaci a udělám maximum pro to, abych pomohl Zlínu vrátit se tam, kam patří,” má jasný cíl Kratochvíl, jenž minulý ročník strávil v Kometě. Pomáhal však i Znojmu, se kterým proti ševcům naskočil.

Hufák to vytáhl famózně! chválí novic Kratochvíl. Vítá energii trenéra Sedláka

Třetím do party je zahraniční forvard Jesse Paukku. Čerstvě 30letý borec se v uplynulé sezoně stal prvním Finem, jenž hájil barvy Beranů v soutěžním zápase. Okamžitě zaujal, fanoušky si získal svoji bojovností, rychlostí a poctivostí. Ke konci ročníku pravidelně naskakoval v první lajně.

Holík, Kratochvíl i Paukku se už v pondělí budou hlásit na první přípravě Beranů.