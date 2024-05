ROZHOVOR/ Velká sebereflexe, žádné schovávání. Dobře ví, že loňský ročník měl být lepší. Rád by ho napravil ve Zlíně, kde působil už ve druhé polovině sezony. Nyní se Petr Holík vrací do Baťova města po definitivní tečce v Kometě. „V Brně by pro mě asi nenašli místo, dohodli jsme se na ukončení smlouvy. Pořád jsem chtěl hrát extraligu, momentálně ale na to nemám,“ přiznává 32letý útočník.

Petr Holík (vpravo) se Zlínu upsal na dvě sezony. | Foto: Se souhlasem Vojtěcha Garguláka.

„Když vezmu loňskou sezonu, tak jsem věděl, že ji nemám dobrou. Dá se říct, že jsem byl na dně, od toho se musím odrazit a dokázat, že na to mám, že ještě můžu předvádět dobré výkony,“ klade si jasné cíle dvojnásobný mistr české nejvyšší soutěže.

Byla to logická a očekávatelná volba – když Holík nezůstane v Kometě, vrátí se k Beranům. To se necelý den po jeho konci v Brně oficiálně přihodilo. „Se Zlínem jsme se o tom bavili už po konci sezony, byli jsme v kontaktu. Čekalo se, jak se dohodnu s Brnem, pak už jsme jednali. Dohodli jsme se, jsem tady,“ líčí zkušený borec při pondělním nástupu do suché přípravy loňského finalisty Chance ligy.

Loni jste zažil fantastický obnovený debut proti Jihlavě, zařídil jste čtyři góly.

Zrovna to tak vyšlo. Už předtím jsem avizoval, že do ligy jdu s respektem. Taky jsem říkal, že to takto nemusí být pořád. Věděl jsem, že to bude těžké, což taky bylo. Soutěž je rychlá, není jednoduchá.

Vnímal jste větší pozornost od protihráčů než v extralize?

Je možné, že na začátku to tak bylo. Pak jsem ale nepředváděl takové výkony, aby si mě extra museli hlídat.

Fanoušci si po konci sezony všimli, že jste dohrával se zraněním.

Měl jsem nastřelená žebra. Ve finále se mi pak i převrátilo zápěstí, měl jsem ortézu. Před zápasem jsem to shodil, zatejpoval a hrál s tím. Nechci se na to ale vymlouvat, v této fázi se už hraje s bolestmi.

Vnímal jste během sezony očekávání diváků?

Věděl jsem, že na mě bude tlak, to je jasné. Nijak jsem se tím ale nezaobíral, neřešil jsem komentáře ani to, co se kde šušká. Nikdy ani nebudu. Vždy se soustředím na sebe.

Když to vezmete zpětně – splnilo hostování ve Zlíně účel?

Zlín mi pomohl, hrál jsem, což bylo super. Podle mých představ jsem však klubu nepomohl. Přenesl jsem si celou špatnou sezonu, nedokázal jsem se do toho dostat. Doufám, že se to teď změní.

Sedí vám svým stylem hry více extraliga než první liga?

Těžko říct. Teď tady budu od začátku sezony, více si na to zvyknu. V rychlosti to takový rozdíl není, jsou tady mladí kluci, kteří lítají nahoru dolů. Extraliga je více svázaná systémem. Samozřejmě jsou v ní i šikovnější hráči.

Od nové sezony už budete ve Zlíně. O motivaci budete mít postaráno, že?

Vyrůstal jsem tady, stejně jako Brno je to můj domov. Doufám, že po celou sezonu budeme předvádět takové výsledky, že potěšíme fanoušky. A že to zakončíme nejlepším možným způsobem. Věřím, že týmu co nejvíce pomůžu.

Prozradíte, na jak dlouho jste se Zlínu upsal?

Podepsali jsme to na dva roky. Extraligu momentálně v hlavě nemám. Samozřejmě bych chtěl podávat takové výkony a vrátit se do formy, jakou jsem měl předtím. Ideální scénář? Vrátit se do ní se Zlínem, to by bylo úplně nejlepší.

V Brně máte postavený dům. Budete to Zlína pravidelně dojíždět?

Přes léto budu dojíždět, jak přijde sezona, tak s rodinou tady budeme mít zázemí. V době zápasů sem přijedeme a přespíme ve Zlíně. Jakmile bude možnost, tak budu dojíždět.