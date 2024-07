Radek Štohl dnes 15:48

FOTOGALERIE/ Mělo to říz, mělo to drajv. Hned od prvního tréninku do toho šli naplno. Zlínští hokejisté se ve čtvrtek dopoledne poprvé před zahájením nové sezony Maxa ligy sešli na ledě. Přímo z kluziště tomu šéfoval nový hlavní kouč Ján Pardavý.