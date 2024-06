V Česku se dostal do podvědomí díky Zlínu, dva roky po pádu Beranů si znovu zahraje extraligu. Hokejový obránce a člen lotyšského národního týmu Roberts Mamčics se upsal Karlovým Varům.

Roberts Mamčics v barvách zlínských Beranů. | Foto: pro Deník/David Peška

„Roberts je hráč s výbornými fyzickými parametry, který preferuje fyzickou hru. Je stabilním členem lotyšské reprezentace a účastníkem několika mistrovství světa a olympijských her. Od jeho posledního působení v České republice udělal velký výkonnostní pokrok, takže dobře zná i české prostředí,“ vyzdvihuje novice v týmu sportovní ředitel Západočechů Jiří Kalous.

„Jsem nadšený, že se mohu vrátit do české extraligy. Udělám vše, co je v mých silách, abych dosáhl týmových cílů a plánů pro tuto sezónu. Každý trénink i každý zápas chci odvádět co nejlepší výkon a dále posouvat i svou výkonnost,“ přeje si Mamčics.

Mamčics o odjezdu na OH, Gazdovi i návratu na zlínský led: Měl jsem husí kůži

29letý bek se na konci října 2021 stal novou posilou zlínských Beranů. Zaujal hned od začátku, i tehdejšího útočníka ševců Antonína Honejska.

„Byl vynikající – tvrdý, nekompromisní. Moc se mi líbil. Na přesilovce rozhazoval nahrávky doleva doprava. Myslím si, že to bude velká posila,“ nepochyboval šikovný útočník.

Mamčicsovi radil Freibergs, do Zlína cestoval 14,5 hodiny. Atmosféra ho pohltila

Slova Honejska se potvrdila, Mamčics vytvořil skvělou obrannou dvojici s Danielem Gazdou. Lotyšský reprezentant ve Zlíně nakonec odehrál 24 zápasů, připsal si sedm asistencí.

Během angažmá u Beranů se vydal na olympijské hry, po kterých odešel dohrát sezonu do švédského Linköpingu. Poslední dva ročníky strávil v Nových Zámcích na Slovensku.