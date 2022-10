Neobávají se ve Vsetíně, že by teď o třiadvacetiletého ruského gólmana mohli přijít? „Řešilo se to ještě před podpisem smlouvy, Maxim má v Česku vyřízená víza do konce sezony, včetně případné baráže,“ sdělil valašský klub na dotaz Deníku.

Zrádce z Ruska v extralize? Nechutné, Třinec si zničil pověst, nechápe expert

A faktem je, že případů, jako je Žukov, se aktuální vládní rozhodnutí o neudělování víz ruským občanům netýká. Už se ale letos stalo (konkrétně v dubnu), že ze země museli odjet například dva fotbalisté z nejvyšší soutěže, kteří nedostali dlouhodobé vízum.

„Oznámené opatření se týká vstupu osob, které mají víza pro krátký pobyt (pobyt do tří měsíců), a to pro účely turistiky, sportu a kultury. Občanů Ruské federace, kteří u nás mají dlouhodobý nebo trvalý pobyt, se toto opatření netýká,“ řekla pro Deník vedoucí odboru komunikace Mariana Wernerová.

„Maximálně by se muselo stát, že by v České republice nesměl být žádný Rus, s tímto rozhodnutím bychom nic neudělali,“ vyjádřil se Vsetín.

Jihlavské trable s maskou

Právě Žukov ale může posloužit jako příklad toho, jak specifické je dnes postavení ruských sportovců v zemích Evropské unie. Letos na jaře – tedy už v průběhu války – Deník upozornil na to, že tehdejší hvězda Jihlavy září v prvoligovém play-off v masce zdobené ruskými vlasteneckými symboly.

Až po obrovském tlaku z hokejového prostředí si Žukov helmu přelepil.

OBRAZEM: Rozpaky ve finále. Žukov táhne Duklu, pozornost ale budí i jeho helma

Ve Vsetíně však žádné negativní ohlasy nezaznamenali. „S kritikou na jeho osobu jsme se nesetkali. Maximálně proběhly nějaké hecovačky mezi fanoušky, ale v rámci mezí, to však bývá normální,“ tvrdí klub. „Max do kabiny zapadl v pohodě, bez problémů. Teď se nám sice nedaří, v prvních zápasech sezony ovšem ukázal, že je velkou posilou a mužem na správném místě.“

Nebylo by to ovšem Česko, kdyby angažmá ruského hokejisty mezi fanoušky nevedlo k vtipkování. Žukovův případ je navíc o to vděčnější, že gólman pochází z Kalinigradu, který už je pro část internetových humoristů zaručeně českým Královcem.

Z pobaltského rodáka to tak vlastně dělá tak trochu Čecha, který by víza ani nepotřeboval…

Celkově se tak zdá, že i přes některé kritické hlasy česká veřejnost rozlišuje mezi Putinovým dobyvačným impériem a ruskými sportovci, kteří jsou až příliš často (jsou samozřejmě i výjimky) bezmocnými figurkami ve hře velmocí.