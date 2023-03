Lepší začátek semifinále si nemohli přát! Zlínští hokejisté v prvním zápase o finále Chance ligy uspěli na ledě Třebíče, v sobotu večer zvítězili 4:3. Utkání se dohrálo až po deváté večer, hodinu se nehrálo kvůli trhlinám v ledu. Hrozilo i odložení utkání.

Z úvodního semifinále Třebíče proti Zlínu. | Video: pro Deník/Daniel Ostrčilík.

„První dvě třetiny jsme nehráli špatně, předváděli jsme dobrý výkon. Pak jsme trochu polevili. Nakonec z toho bylo drama. Musíme se na to podívat, do zítřka to zlepšit," ohlédl se za utkáním asistent trenéra hostů Oldřich Horák.

Berani po téměř týdenní zápasové pauze odjeli na Vysočinu bez útočníka Gaga, jeho místo mezi zaujal Luža. Byl to právě mladý forvard, který v šesté minutě přihrával Sedlákovi na vedoucí gól.

O pár minut později přišla na první pohled nevinná chvíle, která způsobila hodinovou pauzu. „U bodu pro vhazování ve středním pásmu se objevily drobné skulinky, které se teď domácí ledař snaží opravit," informoval server onlajny.com.

Hráči obou týmů dvakrát zamířili do kabin, ze kterých se vždy vrátili. „Čekání bylo nepříjemné, museli jsme to však vydržet," glosoval nepříjemné chvíle Horák.

Zdroj: pro Deník/Daniel Ostrčilík.

V jeden okamžik to už vypadalo, že se utkání dohraje v jiný termín, znovu se však začalo. A dobře pro Zlín, v čase 18:49 na 2:0 zvýšil Luža.

Třebíč ve druhé třetině měla početní převahu, 21 vteřin po jejím skončení hosté odskočili už na rozdíl tří branek. Domácí sice v 35. minutě snížili, ševci přesto do kabin odcházeli za třígólového vedení.

Vítěz základní části ještě utkání zdramatizoval, nebylo mu to však nic platné. Stejně jako poměr střel 35:20. Ani jednou v utkání navíc třebíčtí neusedli na trestnou lavici!

Postup Beranů viděla extraligová návštěva. Najdete se?

„Možná už tam bylo mírné podcenění a myšlenky na další zápas, někteří to možná měli v hlavě. Zkomplikovali jsme si to vlastními chybami. Pak už se to nabalovalo," dodal Oldřich Horák.

Druhý duel série se hraje v neděli od 17.30 hodin v Třebíči.

SK Horácká Slavia Třebíč – PSG Berani Zlín 3:4 (0:2, 1:2, 2:0), stav série 0:1

Branky a nahrávky: 35. Novák (Bořuta), 48. M. Svoboda (Forman, Klímek), 59. Dočekal (D. Michálek) – 6. Z. Sedlák (Luža), 19. Luža (Kubiš), 28. Mrázek (Kindl), 38. Kratochvíl (Mrázek, Kindl).

Střely na branku: 35:20. Vyloučení: 0:5. Využití: 1:0. Rozhodčí: Bejček, Kostourek – Štofa, Thuma.

SK Horácká Slavia Třebíč: Jekel (Mičán) – Bořuta, Tureček, Forman, Furch, Poizl, Fajmon – Vodný, D. Michálek, Ferda (A) – Dočekal (A), Bittner (C), Psota – M. Svoboda, Malý, Klímek – Novák, Pšenička, I. Sedláček.

PSG Berani Zlín: Huf (Kořének) – Husa, Gazda (A), Zbořil, Novotný, Suhrada, Talafa, Riedl – Mrázek, Kindl, Kratochvíl – Pospíšil, Hejcman, Kubiš (C) – Z. Sedlák, Luža, Lang – Köhler (A), Sadovikov, P. Sedláček.