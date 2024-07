„Je to pouze náhoda. Táta podle mě nosil sedmadvacítku kvůli tomu, že jsem se narodil sedmadvacátého dubna. Když jsem byl mladší, tak jsem s ní hrál také. Sedmadvacítku však tady měl Tonda (Honejsek). Pak už jsem to neměnil,“ líčí Suhrada, který u A-týmu Beranů začne už pátou sezonu.

Proč jste vlastně při výběru dresu sáhl po trojce?

Napadlo mě to po loňské sezoně. Gazdič (Daniel Gazda) navíc jde do Finska, chtěli jsme si dát stejné číslo. On akorát bude mít o jednu trojku navíc. (úsměv) Původní čtyřiadvacítku jsem dostal už ve Finsku, vzal jsem si ji i po návratu do Zlína. Tehdy jsem to nechtěl měnit.

Byl to jediný důvod?

Když jsem jezdil na mládežnické nároďáky, tak jsem ji občas dostával. Turnaje se mi tehdy vydařily. Třeba v tom něco bude. Nic velkého ale za tím nehledám. Někteří kluci jsou upnutí ke konkrétnímu číslu, něco pro ně znamená. Osobně to takto nemám.

První zápasy s novým číslem odehrajete až v polovině srpna, nyní vám skončila suchá příprava. Jak letos bolela?

Stejně jako každý rok, bylo to nepříjemných osm týdnů. Je potřeba si tím projít. Vím, že toto období přijde, jsem na to nachystaný. Víkendy naštěstí máme volné, utíká to docela rychle.

U A-týmu Beranů absolvujete už pátou letní přípravu. Utíká to rychle, že?

Strašně moc, sportovní život dvakrát tolik. Přijde mi, že ještě včera mi bylo devatenáct. (úsměv) Pořád mám ale teprve třiadvacet, cítím se mladý. Na ledě se z toho budu snažit vyprodukovat co nejvíce.

Momentálně jste nejdéle sloužícím obráncem Zlína. Je to trochu zvláštní?

Vidíte, nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Slyším to vůbec poprvé. Dříve jsem patřil mezi úplně mladé, což už nyní neplatí. Jsem tady pět roků, cítím se tu fajn.

Od návratu z Finska máte už šestého hlavního trenéra, kabinou prošlo mnoho hráčů. Není to i na hokejový život až příliš?

Ve většině klubů se to mění podobně, takto to chodí. Někdy vám samozřejmě odejde spoluhráč, ke kterému máte blízko, pak je to nepříjemné. Musíte s tím ovšem počítat. Když jsem ve Finsku měnil různé kategorie, tak to bylo specifičtější. Mezi dospělými ovšem proti těm hráčům nastupujete, trochu se znáte. Trvá jen chvíli, než se seznámíte.

Do Finska jste odcházel před šesti lety, v pouhých sedmnácti letech. Rozhodl byste se dnes stejně?

Za tento krok jsem rád! Při příchodu jsem odehrál pár zápasů za mladší kategorii U-18, převážně jsem nastupoval za juniorku U-20. Ta finská je hodně kvalitní, nastupoval jsem v ní proti starším klukům. Pomohlo mi to i v osobním životě. Byl jsem tam úplně sám, bez rodiny.

Co vám to dalo po hokejové stránce?

Zlepšil jsem se v bruslení. Poznal jsem i jejich mentalitu, odlišnou tréninkovou morálku. Makají naplno, a to i v případě, kdy nad sebou nikoho nemají. Ani trenéra. Už v takto mladém věku jsou nastaveni pracovat. Podobně to v rozhovorech říkal David Pastrňák. Švédsko a Finsko to takto má. Upřímně jsem z toho byl ze začátku vykulený. Učil jsem se od nich. Tzv. jsem do toho spadl s nimi. Do posilovny jsme dostali papíry, šlo se. Nikdo nikoho nekontroloval, maximálně mezi sebou. Byli jsme jeden tým, nechtěli jsme, ať se na to někdo vykašle.

Ve Zlíně v minulé sezoně působilo hned pět Finů. Padla na vás lehká nostalgie?

Aleksi (Salonen) hrál přímo v Tampere, další kluci tento klub samozřejmě znají. Zavzpomínali jsme, kam se chodilo na jídlo, pamatoval jsem si to dobře. Vybavil jsem si i některé finské fráze, samozřejmě hlavně ty hokejové. V knížkách jsem ale tehdy neležel. (smích)

Radil jste Finům na začátku?

S dalšími kluky, co hráli ve Finsku, jsme jim pomáhali s překladem tréninků, video příprav na zápas a podobně. Rádi jsme to udělali, všichni se zde chovali super. Do týmu navíc přinesli drajv.

Vraťme se zpátky k vám. Ve finské juniorce jste pobyl dvě sezony. Jak jste měl blízko k A-týmu?

Po sezoně jsem měl pohovor s trenérem. Přesouval se k áčku. Radil mi, že juniorka by mi už rozvojově nepomohla. Byla možnost jít mezi chlapy do tamní první ligy, moc nabídek však nebylo. Dozvěděl jsem se o zájmu Zlína a možnosti zabojovat o místo v extralize. Neváhal jsem ani vteřinu! Odmala jsem tady chodil na hokej, mám k tomu vztah. Byl jsem rád, že se můžu vrátit.

V extralize jste nastupoval dvě sezony. Během té první jste před prosincovým odjezdem na šampionát do 20 let podával solidní výkony. Bylo toto krátké období vašim nejlepším ve zlínském dresu?

Nejlépe jsem se asi cítil v té druhé, sestupové sezoně. V obraně jsem měl hrát s Ondrou Němcem. Hned v prvním soutěžním zápase se zranil, delší dobu byl out. Mně ve stejném utkání vyrazili zuby. V sedmém zápase jsem si poranil rameno. Pak jsem se už nedostal na takový level jako v přípravě. Celkově se nám už nedařilo, trenéři míchali se sestavou. Měli to těžké. Na ten konec už nerad vzpomínám.

Měl jste ze své hry ještě někdy podobný pocit jako na začátku sestupové sezony?

Po příchodu pana trenéra Říhy (Miloš Říha) jsem začal dostávat více prostoru, cítil jsem se velmi dobře. Hrál jsem snad všechno. Porovnal bych to se začátkem sestupové sezony. Dobře vím, že loňská sezona nebyla taková, jako bych si představoval, herně jsem šel trochu dolů, což mě mrzí. Poté už jsem neměl takovou pozici jako při vítězství v Chance lize.

Co udělat k lepším zítřkům?

Poučil jsem se z toho, vím, co jsem udělal špatně. Od začátku na tom pracuju. Celkově musím být lepší ve hře dozadu. Toto bych si vytkl. Dopředu to není špatné. Jestli doplácím na změny trenérů? Každý má jinou vizi, každý chce hrát něco jiného. Může to být i tím. Bohužel se nám však nevydařily začátky sezon.

Hraje ve vašich výkonech velkou roli sebevědomí? Jakmile chytnete větší lauf, hned to jde poznat.

Řekl jste to dobře, občas to tak je. Sport není jen o fyzických aspektech, ale také hlavě. Je to další věc, kterou musím zlepšit. Někdy se totiž blbostmi dostávám dolů.

Pitváte se až příliš v chybách?

Na začátku jsem si vyčítal věci, které už nemůžu vrátit zpátky. Postupem času jsem přes to dokázal přejít, stane se to. Snažil jsem se na tom pracovat.

Berani mají náročné fanoušky. Vnímáte osobně jejich tlak?

Fanoušci jsou v případě neúspěchu samozřejmě naštvaní, z tribun něco slyšíte. Reakce, respektive kritiku na svoji osobu ale nečtu, jde to úplně mimo mě. Takové věci vám navíc ani nepomůžou, myslím si, že to nikdo nedělá. Akorát byste se tím dostali sami dolů.

Jiří Ondráček ještě během zlínského působení vyprávěl o zprávách na sociálních sítích.

Nějaké zprávy samozřejmě dostanete, hlavně letos. Vážně to ale neřeším.

Prozradíte obsah takových zpráv?

Hodně jich nepřišlo, to ne, takové byly třeba dvě tři. Lidi psali ať to zabalím, ať už nehraju. Že se na to nedá dívat.

Pojďme na veselejší notu. Sám jste to naznačil, směrem do ofenzívy jsou ve vaší hře dobré momenty. Máte výbornou střelu. Podobnou v posledních letech možná disponoval jen Dan Gazda.

Ten má ještě větší granát. (se smíchem)

Každopádně pokud vám to sedne, je to dělo.

I trenéři mi na pohovorech říkali, že střelu musím více využít. Dobře si to uvědomuju. Někdy jsem až moc hodný, že chci ještě přihrát kamarádovi. Občas však musím být „sobec“, vzít to na sebe. Může z toho být větší nebezpečí.

Pokud jsme ještě u Gazdy. Je pro vás inspirací?

Je to tak. Jsme velcí kamarádi, v denním kontaktu. Podporujeme se a sledujeme navzájem. Bavíme se i o těchto věcech.

Vyletěl během jedné sezony.

Přál bych si, aby to tak bylo i u mně. Už mám věk na to, aby přišel herní zlom, šel jsem nahoru a držel konstantní výkony. Rád bych zlepšil loňskou sezonu a držel svůj standard.

Dostaňme se ještě k vašemu tatínkovi. Na začátku 90. let ve Zlíně odehrál dvě sezony. Jakou roli hraje ve vašem hokejovém životě?

Hokej je u nás doma na pořadu dne. Někdy toho mám moc, tak se mi o tom tolik nechce bavit. Rád si však s ním o tom promluvím, už odmala jsme spolu chodili na hřiště, brával mě na inline hokej.

Snaží se vám táta ještě radit?

Ano, pořád! (úsměv) Po zápasech řešíme, co se podařilo, co jsem mohl zvládnout lépe. Jako každý táta je spíše kritičtější, úplně tolik nechválí. Zápasy však sleduje, na internetu i ty venkovní.

Jak si jeho slova berete?

Hokej hrál na hodně dobré úrovni, beru si to dost k srdci. Samozřejmě jen pozitivně. Někdy se neshodneme, což je normální. Táta třeba po nevydařeném výkonu cítí, že to nebylo dobré, necháme to být, pobavíme se o tom dva dny po zápase s čistou hlavou. Po některých utkáních si ovšem napíšeme i z busu.