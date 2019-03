Vsetín jel do Přerova obhajovat skvělou bilanci z posledních týdnů a po velkém boji se mu to povedlo. V bojovném zápase Valaši drželi po dvě třetiny těsné vedení 1:0. Vše klíčové se událo v poslední třetině.

„Byl to boj o každý milimetr ledu. Nám se podařilo dvakrát jít do dvoubrankového vedení 2:0 a pak ještě 3:1. Ale vždycky jsme hned brzy inkasovali. Pak se hráči začali strachovat o výsledek a uklidnili jsme se až gólem v power-play na 4:2. Za bojovný výkon musím kluky pochválit. Z Přerova se moc body nevozí, navíc jsme kousek od sebe v tabulce. Pro nás to byl zápas o šest bodů,“ pochvaloval si cenný export trenér vítězů Viktor Hlobil.

Pro Vsetín to byla již pátá výhra v řadě a sedmá z posledních osmi utkání. Žlutozelení se tak propracovali už na sedmou příčku tabulky. V dalším kole přivítají v neděli od 17 hodin Šternberk.

Hokejisté Valašského Meziříčí definitivně zažehnali hlubokou krizi, která je postihla v posledních týdnech. Po šesti porážkách v řadě vyhráli ve středu večer již druhý zápas za sebou, tentokrát na ledě nebezpečné Opavy (4:1). Poprvé v dresu Bobrů se představil mezi tyčemi brankář Ondřej Jirkův, jenž přišel těsně před koncem přestupního termínu na hostování do konce sezony z Pelhřimova. A hned pomohl svému novému týmu k cennému vítězství.

„Ondřej předvedl výborný výkon. Na to, že asi tři týdny nechytal v soutěžním zápase a zrovna moc toho nenatrénoval, předvedl dobrý výkon. Tentokrát mu pomohl výbornou defenzivou celý mančaft,“ neskrýval spokojenost kouč Valašského Meziříčí Roman Sedlák.

Trenér vítězů byl spokojen především s defenzivní činností svých svěřenců, která vedla ke třem bodům.

„Kluci zahráli opravdu dobře odzadu. Za celý zápas pustili domácí k minimu šancí. Takhle nějak si to představuji,“ nešetřil chválou kouč Sedlák. V dalším kole se Bobři představí svým fanouškům. Zítra od 17 hodin přivítají ve šlágru kola celek Šumperka.

