Hokejový select - výběr hokejistů ročníku z různých klubů - pod hlavičkou Tigers Zlín ve velmi těžké konkurenci ukázal svoji kvalitu a dosáhl na zlaté medaile v nejprestižnější kategorii AAA! „Jsem šťastný, že se celý projekt podařilo uskutečnit a umožnit díky tomu vybraným klukům odehrát velmi kvalitní zápasy v rámci mezinárodního turnaje,“ přiznává manažer týmu Jiří Baďura.

Zdroj: Baďura Jiří

„Celý tento příběh, to jak to probíhalo a hlavně dopadlo, je o to větší radost a odměna, kterou si všichni zasloužíme. Hráči za svoji bojovnost a především týmovost, hlavní kouč Ondřej Jordán za motivující projev a výborně odvedenou trenérskou roli, rodiče za podporu, kterou nám věnovali,“ vyjmenovává Baďura.

Výprava ve složení 12 hráčů a jednoho brankáře vyrazila do Helsinek přímým letem už 3. ledna, dva dny před zahájením samotného turnaje, a to především kvůli poznání prostředí a atmosféry, přičemž v průběhu celého týdne zde panovalo pravé severské zimní počasí - všude bílo s teplotami -20 stupňů C.

Zdroj: Baďura Jiří

Druhý den tripu skupina využila k návštěvě hlavního města Helsinek, mladíci zhlédli zajímavá místa kolem přístavu, mohli se ohřát při návštěvě největší katedrály, vidět výměnu stráží u prezidentského paláce, a to vše při mrazivých teplotách. „V přístavu jsme stihli i rozcvičku na zahřátí“ poznamenal trenér Jordán.

Následovalo večerní plánované přípravné utkání proti maďarskému výběru MAC Budapešť (vítězství 4:2), který byl jedním ze tří zahraničních účastníků turnaje. „Pro představu, celkem byla tato již tradiční akce pod patronací finského hokejového svazu pořádána pro tři výkonnostní kategorie ročníku 2011, celkem se utkalo ve čtyřech dnech na dvou zimních stadionech 24 týmů,“ upřesnil Baďura.

Výprava Tigers Zlín:

Brankář: Robin Soukup. Obránci: Richard Hlatký, Filip Baďura, Marek Burian (všichni Zlín), Denis Bělohlávek (HC Olomouc). Útočníci: Oskar Šmíd, Jakub Spružina (oba Zlín), Tomáš Brázdil, Robin Beneš (oba HC Zubr Přerov), Michal Šimek (HC Olomouc), Lukáš Šiller (HC Uh. Brod), Marek Salcman, Jakub Strážovec (oba HK Gladiators Trnava). Hlavní trenér: Ondřej Jordán. Manažer týmu: Jiří Baďura.

„Mimochodem, přijeli jsme hrát hokej do místa, kde je to životní styl, kde je obrovská konkurence, v regionu a hokeji zaslíbeném městě Espoo najdete 12 krytích ledových ploch, a dalších asi 6 venkovních, vše pak s potřebným zázemím pro trénink, suchou přípravu, posilovny, rehabilitaci, stravovací a navazující školní zázemí“ popisuje manažer týmu možnosti, které mají hokejisté v aglomeraci Espoo s 250.000 obyvateli kolem Helsinek.

Zlínský výběr na turnaji nakonec šokoval, ani jednou neprohrál a jen jednou remizoval. I proto ovládl základní skupinu, následně s přehledem ovládl semifinále a v boji o prvenství přehráli jeden ze tří nejlepších finských výběrů Haukat KJT 5:3!

„Tohle je neskutečný zážitek, silný příběh pro vás kluky i pro nás! Vůbec jsme nevěděli, do jakého prostředí přijedeme, jestli tady nepropadneme, jak budeme stíhat, co na nás tady ve Finsku kromě opravdu velké zimy čeká. A ono se ukázalo, že vybraní kluci do toho dali všechno a podřídili své ego a hokejové dovednosti ve prospěch týmu. Za mě obrovská radost, co jsme tady dokázali a děkuji všem za příkladnou reprezentaci,“ vzpomíná na svoji řeč po závěrečném vítězném finále manažer projektu Jiří Baďura.

Zdroj: Baďura Jiří

„Parádní zkušenost, pro mě vůbec první odkoučované finále a takto vítězně ? Vždyť jsme 15 minut před koncem finále prohrávali 1-3 a dokázali to proti takovému soupeři se špičkovým zázemím a plnou soupiskou hráčů otočit na 5:3? Na konci brankou při power-play, tak trochu po vzoru naší reprezentace U20, která Finy porazila a my to tady sledovali? Opravdu skvělý pocit, za sebe, kluky, jsem moc rád, že jsem mohl být součástí tohoto projektu,“ reaguje spokojený Jordán. „A pokud bude Jirka Baďura opět něco podobného pořádat ,tak se mnou může určitě znovu počítat,“ usmívá se.