„Jak zápas postupoval, tak bylo vidět, že to bude utkání o prvním gólu. Bohužel jsme udělali chybu, která nás stála výsledek. Nenašli jsme žádnou odpověď. Nebyl to moc pohledný hokej,“ smutnil asistent hlavního trenéra Beranů Martin Hamrlík.

„Hráči měli volno, doufali jsme, že sil bude více, ale nejezdilo nám to,“ přiznal někdejší výborný obránce.

Na dlouhé smutnění nyní není čas – hokejisté Zlína svůj další zápas sehrají už v neděli od 17.00 hodin, kdy vyzvou tým Olomouce. Letošní vzájemná bilance je přitom vyrovnaná, v obou zápasech vždy zvítězil hostující celek 4:1.

„Možnosti, jak obměnit sestavu, nemáme. Rozlosování je však tak nastavené. Bude to těžké, musíme věřit, že góly dáme. Jak je nedáme, nepomůžeme si, není tam žádná nová energie,“ připouští Hamrlík.

Ani na střídačce se v sobotu neobjevila brankářská jednička Libor Kašík.

„Podstoupil vyšetření. Zítra dá vědět, jak to s ním dopadlo,“ přiblížil.

Kromě Kašíka se ve stavu zraněných nachází další hráči – mimo jiné útočníci Tomáš Fořt, Jan Dufek, Štěpán Fryšara

„Dlouhodobí marodi se do vánoc s největší pravděpodobností nevrátí. Zpátky bude akorát Sebera (Matěj Sebera – pozn. red.), který už hrál za Přerov. Je to mladý kluk, mohl by to oživit energií, bruslením,“ věří Martin Hamrlík.