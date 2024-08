„S Tomášem jsem prožil celé mládí a jsem rád, že nám pomohl ve Vyškově opět nastartovat hokej. To, co jsem od něj čekal, do puntíku splnil a chci mu za to za celý klub poděkovat. Nakonec dvě semifinále po sobě jsou toho jasným důkazem. Tomáš se nyní zaměřil na individuální tréninky dětí a myslím, že jim má rozhodně co předat,“ líčí manažer klubu Robert Hamrla.

Zlínský odchovanec začal s hokejem v Baťově městě, ve kterém si v sezoně 1997/1998 připsal také první starty v A-týmu. V roce 2021 odešel do NHL, v nejslavnější soutěži světa odehrál 25 zápasů, většinu utkání absolvoval v nižší soutěži AHL.

Následně nastupoval v ruské Moskvě, pražské Slavii a Kometě Brno. Od sezony 2014/2015 znovu působil ve Zlíně, v klubu nastupoval až do sestupu ševců z nejvyšší soutěže.

44letý Žižka v extralize naskočil k 1 176 utkáním, ve kterých vstřelil 93 gólů, na 207 asistoval. Poslední dva ročníky hrál za Vyškov ve II. lize.

„Rozloučení s fanoušky proběhne před utkáním během září, na termínu se s Tomášem musíme dohodnout a poté to s předstihem oznámíme veřejnosti,“ dodal Hamrla.

Tomáš Žižka má na kontě extraligové zlato se Slavií, s Pražany získal i dvě stříbra a bronz. S Berany v sezoně 1998/1999 dosáhl na druhé místo, dvě stříbra má také z působení v Kometě.