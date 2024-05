ROZHOVOR/ O dva zuby chudší, jinak ale ten starý dobrý Petr Kratochvíl. Energický, s dobrou náladou a pozitivním přístupem. 26letý útočník se společně se svým jmenovcem Holíkem stali posledními dvěma posilami hokejových Beranů. Ještě nedávno brněnská dvojice staronově bude vypomáhat ševcům za návratem do Tipsport extraligy. „Holas je geniální hráč, je famózní s ním nastupovat. Kdybychom spolu hráli, tak by to byla bomba,“ nezastírá Kratochvíl, jenž při prvním zlínském angažmá zapsal 25 bodů ve 32 zápasech.

Zlínští hokejisté zahájili přípravu na novou sezonu druhé nejvyšší soutěže. | Foto: Se souhlasem Vojtěcha Garguláka.

Jak se udál váš návrat do Zlína?

Uskutečnilo se to docela rychle, ze dne na den. Minulý čtvrtek jsem měl telefonát s panem Zábranským (Libor Zábranským, majitel a GM Komety Brno). Domluvili jsme se na tom, že pro obě strany bude lepší a přínosnější, abych se přesunul do Zlína. Dneska už jsem tady a připravený. Jsem rád, že jsem v místě, kde to znám, kde ostatní znají mě. Je samozřejmě příjemnější přijít do známého kolektivu.

Jdete o patro níže. Jak jste to přijal?

V první okamžik to je vždy šok – řešíte bydlení, dojíždění a tyto věci okolo. Ve Zlíně jsem ale zažil asi nejkrásnější půl rok kariéry, postupem času se mi to rozleželo v hlavě. Začal jsem se těšit na lidi v klubu. Zázemí? Ještě jsem byl v tom starším. Když jsem to poprvé viděl, tak jsem koukal, jak se to povedlo! Musím smeknout klobouk dolů, je to vážně nádhera! Včetně regenerační fáze v kabině.

Kolektiv se od vašeho odchodu změnil, že?

Je to tak pokaždé, hráči se v klubech točí. Plno kluků ale zůstalo jak ve vedení, tak dole v kabině, včetně kustodů, masérů. Nešel jsem úplně do neznáma, několik známých tváří tady je.

Ve Zlíně jste strávil necelý půl rok, minulou sezonu jste byl v Kometě a Znojmě. Nechali vám stejné místo v kabině?

Stejné není, sedí tam Šlahy. (Jakub Šlahař) Sedl jsem si tam, kde mě posadili. Jmenovku ještě nemám, počkám, jestli mi ji dají. (úsměv)

Společně s vámi dorazil Petr Holík. Jaká je to pro vás pomoc?

Holas je geniální hráč, je famózní s ním nastupovat. Pokud bych měl prostor, tak bych určitě chtěl využít toho, co vše může nabídnout. Nikdy jsme spolu ale nehráli, Holas měl úplně odlišnou pozici než já, byl trochu výš. (úsměv) Určitě bych byl rád, kdyby to vyšlo a mohl si s ním zahrát.

Umí rozdat skvělé pasy, vy dobře zakončit. To by vám mohlo fungovat, ne?

Lehko se to říká, záleží pak, jak to v září vypukne. Kdyby to vyšlo, tak by to byla bomba. O mojí roli v týmu jsme se ale ještě pořádně nebavili. S panem Srdínkem (Jan Srdínko, sportovní manažer Beranů) jsme měli nějaký rozhovor, spíše to ale bylo o životní fázi než přímo roli v týmu. Určitě si na to sedneme, bude na to dost času.

Budete s Petrem jezdit do Zlína?

Když mě vezme, tak se s ním klidně svezu. (se smíchem) Do Zlína se asi natrvalo přesouvat nebudu, bavili jsme se tak o tom, že nějakým způsobem to dáme dohromady.

Na Berany máte nejlepší vzpomínky, v sezoně 2022/2023 jste je pomohl nakopnout a vyhrát titul Chance ligy.

Už když jsem přijížděl do Zlína, tak to na mě dýchlo. Zážitky jsou vážně krásné, vracet se sem je vždy krásné. Doufám, že na to navážeme a minimálně budeme stejně úspěšní.

Vytvořili jste úderné trio s Denisem Kindlem a Zdeňkem Sedlákem. Mrzí vás, že Denis už ve Zlíně nadále nepokračuje?

Samozřejmě ano, byl to hráč, se kterým jsem se na ledě cítil dobře. Super to bylo i mimo kabinu. V hokeji to však takto často chodí.

Oproti prvnímu angažmá vám chybí zuby, že?

Jsem o dva chudší, bohužel takový je hokej. Někdy vás puk trefí tak blbě, že to vypadne. Pracuji na nápravě. (úsměv)

Ve Zlíně jste po vašem odchodu už hrál, v minulém ročníku v dresu Znojma. Jaké to bylo?

Abych řekl pravdu, tak úplně příjemné to nebylo. Takový je však hokejový život, někdy jste hozený do situace, se kterou nic nemůžete dělat. Nemůžete ji ovlivnit. A musíte ji vzít, jak je a porvat se s ní.

Jak jste sledoval závěrečnou pouť Zlína v loňské sezoně?

Upřímně se mi líbila, jak ve čtvrtfinále prošel přes Prostějov a nakonec až do finále, byla to pěkná jízda. Finále se Vsetínem bylo svátkem hokeje, vždy je to nádhera. Loni jsme byli šťastnější my, letos Vsetíňáci.

V baráži však rovněž neuspěl.

Budu se asi opakovat, bylo to úplně stejné jako se Zlínem. Věřil jsem Vsetínu, že by mohl urvat alespoň jeden zápas a zkusit s tím něco udělat. Myslím si však, že tým ze Chance ligy má minimální možnost přes baráž přejít. Je to marná snaha.

Baráž se hrála v Brně. Byl jste se podívat?

Bylo úplně beznadějně vyprodáno, takže jsem nebyl.