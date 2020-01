„Bylo to zvláštní, ale bral jsem to jako normální duel. Vypnul jsem okolní myšlenky a soustředil se jen na svůj výkon,“ poznamenal devětadvacetiletý gólman, který čelil ještě donedávna parťákům z jednoho týmu, kterým pomáhal v cestě nahoru tabulkou. A Zlín i v Brně potvrdil, že v nedávné době se zvedl. Bod navíc vydoloval v nájezdech, ve kterých překonali Berani hned třikrát Čiliaka.

Využili hráči soupeře, že vás znají?

Nedá se spoléhat na to, že jeden hráč dělá to a druhý zase to. Ale tohle jsem nikdy neřešil, kdo co dělá na tréninku. Vždy se soustředím na sebe.

Díval jste se, kdo proti vám stojí?

Všímal jsem si, kdo jde, ale bohužel mě třikrát překonali. Příště je vychytám. Je pravda, že ve Zlíně se trénuji nájezdy po každém tréninku. Ale nepřemýšlel jsem, nad tím, kdo jak zakončuje.

Za Kometu jste po svém návratu odchytal druhý zápas, ale ještě jste nevyhrál…

Je to škoda, chtěl jsem oba zápasy vyhrát. Ale nepodařilo se, máme dva body a mohli jsme jich mít víc.

Jak se ohlížíte zpětně za rozhodnutím jít do Zlína? Fanoušci obou klubů to tehdy nesli rozpačitě.

Ale teď už to vidí dobře ne? (úsměv) V ten moment to bylo asi to nejlepší, co si mi mohlo přihodit. Jsem rád, že to takhle dopadlo a všem moc děkuji. Bylo to pro mě to nejlepší, co se stalo.

Dalo vám to nějaké nové zkušenosti?

Z každé nové zkušenosti si člověk vždy vezme něco pozitivního. Tímto chci poděkovat Hrazdovi (trenér brankářů Zlína Richard Hrazdíra – pozn. red.), který se mnou pracoval a neustále mě tahal nahoru.

O Zlínu se říká, že je to taky takový rodinný klub jako Kometa. Dá se to srovnat?

Určitě jo, ve Zlíně to bylo výborné. Zázemí, lidé okolo klubu… Je cítit, že se tam hokej dělá parádně. A hráči jsou dlouho spolu, moc se to tam nemění. V podstatě to jsou domácí hráči, atmosféra v šatně je skvělá.

Kam to v této sezoně může dotáhnout Zlín?

V posledních duelech jste mohli vidět, že jsme mohli hrát vyrovnaný hokej s kýmkoli. Porazili jsme Plzeň a v Liberci prohráli jen o gól, navíc jsme v závěru skoro vyrovnali. Nikdo to proti Zlínu nebude mít určitě jednoduché. Kluci se docela rozjeli. Hodně se uvolnili po změně trenéra, který jim dodal jistotu.

Jak se vám spolupracovalo s mladým Hufem?

Musel jsem ho trochu krotit, je takový divoký. (úsměv) Musel v hlavě trochu přepnout. Ale jsme kamarádi, snažil jsem se u co nejvíc pomáhat a snad jsem mu něco předal.