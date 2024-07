„Uvidíme, co bude,“ nechává pootevřené dveře Šimon Frömel, jenž neodmítá ani seknutí se svým oblíbeným sportem. „Úplný konec? Ano, je to možnost,“ přiznává.

Patřil k největším zlínským talentům posledních ročníků. V mládeži měl pravidelně okolo 40 bodů za sezonu, vysloužil si také pozvánky do reprezentačních výběrů do 16, 17 a 19 let.

Čtvrt roku před dovršením plnoletosti debutoval v A-týmu Beranů. Po pádu ševců do první ligy konečně dostal větší prostor, zahrál si i baráž proti Kladnu. Před sezonou 2023/2024 se ovšem do kádru tehdejšího týmu trenéra Miloše Říhy nedostal.

„Měl jsem nějaké try-outy. Pak proběhla dobrá komunikace s Třebíčí, z čehož rovnou vznikla smlouva,“ líčí rok starý příchod na Vysočinu.

Vstup do nového angažmá měl pořádně peprný. Hned ve čtvrtém zápase v Litoměřicích utrpěl nepříjemné zranění, na led musela i nosítka. „Jak jsem spadl, tak jsem byl otřesený. Nic vážného to však nebylo, žádné dlouhodobé následky jsem neměl,“ přiblížil Frömel.

Svá slova potvrdil, chyběl jen ve třech následujících utkáních Chance ligy. Návrat na led byl vskutku pikantní, opět naskočil ve Zlíně proti „svým“ Beranům.

„Bylo to specifické. Chtěl jsem vyhrát každý zápas, zvlášť proti Zlínu. Těšil jsem se, až se vrátím domů, kde jsem vyrostl,“ říká na rovinu mladý útočník.

Proti Beranům nakonec zasáhl do všech čtyř vzájemných zápasů, bodově se neprosadil. Zápasy v Trinity Bank Aréně Luďka Čajky si ovšem užil.

„Přišli se podívat taťka i bráchové, bylo je fajn tam vidět. Proti mateřskému klubu to určitě mělo větší náboj,“ nezastírá Frömel.

Zlínský odchovanec v minulé sezoně premiérově pořádně zasáhl do zápasů mužů – v základní části vynechal jen deset utkání, v play-off si připsal další střetnutí.

„Půlka sezony byla dobrá. Hrál jsem dost pět na pět, naskakoval jsem i na přesilovky. Jen se nedostavily body. Bohužel jsem neproměňoval šance, což beru jako zklamání. Mohlo to být lepší,“ uvědomuje si střídmě.

„V únoru jsem se pak zranil. Do konce sezony jsem už v podstatě nenastoupil,“ zmiňuje absenci v závěrečné fázi sezony, kterou přerušilo až páté čtvrtfinále play-off. Frömel v něm odehrál necelých sedm minut, do utkání se výrazně nezapsal.

Třebíč si jeho služby pro příští sezonu první ligy nepojistila. Jak bude vypadat další budoucnost talentovaného forvarda momentálně zatím tuší jen on sám. U Beranů to však rozhodně nebude. „Nic se neřešilo, Zlín se neozval,“ tvrdí Frömel.

Dostane ještě od někoho nabídku? Zahodit potenciál mladého borce by zajisté byla škoda. Zvláště, pokud by s hokejem měl definitivně seknout.

To ukážou až následující týdny, ne-li měsíce.