Zlín - Hokejisté Zlína se probojovali do finále letního Tipsport cupu. V semifinále deklasovali na Horáckém zimním stadionu jihlavskou Duklu rozdílem třídy.

Brankář zlínského týmu Jakub Sedláček při jedné ze svých úspěšných akcí | Foto: DENÍK/Martin Břenek

Prvoligový celek musel strávit hořkou pilulku v podobě šestibrankového přídělu. Ve finále poháru se na ledě pražské Sparty utkají o celkové vítězství. „Nepřemýšleli jsme nad tím, na koho narazíme. Soupeře jsme si nevybírali. Pořád to bereme jako součást přípravy. Jsme rádi, že se nám podařilo postoupit, je to příjemné pro mužstvo i klub,“ kvituje postup do finále asistent trenéra Beranů Rostislav Vlach.

Pro zlínský celek je pokoření Sparty vždy obrovskou výzvou. Vždyť Berany třikrát po sobě vyřadila ve čtvrtfinále play off. „Nevnímám to tak, že by to byl až tak vyhecovaný a prestižní zápas. Nezapomínejme, že se stále jedná o přípravný turnaj. Sparta patří mezi naše tradiční soupeře. Pevně věřím, že se nám podaří vyhrát,“ věří Vlach v triumf v poháru.

V pěti předchozích pohárových duelech prokázali skvělou produktivitu a efektivitu v koncovce. Zlínští Berani nastříleli úctyhodných 29 branek. Naladí si skvělou formu i do startu nejvyšší hokejové soutěže? „Z načasování strach nemáme. Spíše máme obavy, aby nepřišlo určité uspokojení. Nezbývá než doufat, že nám střelecká potence vydrží i do soutěže, což je pro nás nejdůležitější,“ míní někdejší vynikající útočník.

Berani stále nemohou počítat se svým kapitánem a vůdcem Jaroslavem Balaštíkem, který si stále doléčuje pohmožděniny z útoku vítkovického Stehlíka. „Do tréninku se zatím nezapojil. Stále se doléčuje. Nechceme nic uspěchat. Nejdůležitější bude, když bude připraven do soutěže,“ zdůrazňuje Vlach.

Již dnes nastoupí hokejisté Zlína k dalšímu přátelskému duelu proti rakouskému mužstvu Vienna Capitals. Druhý celek nejvyšší rakouské soutěže po základní části v loňském ročníku vypadl v semifinále se Salcburkem. „Nějaké informace jsme si o soupeři zjistili. V mužstvu působí hodně Kanaďanů, takže očekáváme náročný zápas. Nejspíš budou hrát tvrdým a důrazným stylem, který je jim vlastní,“ očekává Rostislav Vlach.