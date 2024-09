Pak je tu ale ta druhá stránka.

Přesně tak. Když člověk vidí, co se děje, když to zažije na vlastní kůži, tak si uvědomí, že to bylo moudré rozhodnutí. Spousta lidí ve Zlíně a Zlínském kraji má v těchto dnech jiné myšlenky než na první kolo Maxa ligy.

Co ve vašem případě znamená „zažít to na vlastní kůži“?

Bydlím v Mysločovicích. Naši obec v sobotu spláchla vlna, vzbudilo nás to v sedm ráno. Osobně jsme měli štěstí, našemu domu se to vyhnulo. Byly tam pouze nějaké škody na zahradě, což ale vůbec neřešíme. Sousedi, známí a přátelé takové štěstí už neměli. Pomáhali jsme, snažili jsme se to přečkat ve zdraví, bez újmy. Ještě teď mě mrazí, během pár hodin to vyplavilo baráky. Vůbec se mi o tom nehovoří jednoduše.

Povodně v Mysločovicích - neděle ráno. Cesta na Zlín | Video: Břenek Martin

Právě v sobotu vám měla začít nová sezona. Máte vůbec myšlenky na hokej?

Včera (neděli) jsem ještě do půl deváté večer pomáhal známým napravovat škody, které voda napáchala. Uklízeli jsme baráky od blata. Lidé tady v Mysločovicích uklízí dnes a ještě pár dní budou. Obec se vzpamatovává díky dobrovolným hasičům a dalším. Nebylo to vůbec snadné, není to nic příjemného. Myšlenky na hokej tak nebyly. Když však přijdete na zimák, přepnete. Už dnes jsme se připravovali na Sokolov.

Meteorologové varovali před povodněmi už začátkem uplynulého týdne. Tušil jste, že by to Mysločovice mohlo tak zasáhnout?

Prognózy jsem sledoval. Věřil jsem, že to nebude až tak hrozné, jak všichni predikovali. Předpovědi se bohužel naplnily. Obec byla na určitou část úplně odříznuta, příjezdové cesty ze všech stran zatopené. Nedělní dopoledne bylo vážně kritické.

Vraťme se zpátky k hokeji. Poslední přípravný zápas jste odehráli předminulý čtvrtek. Do prvního mistráku to nakonec bude téměř čtrnáct dní.

Program přípravných zápasů byl uzpůsobený tak, že do začátku soutěže budeme mít týden oddech. Situace se změnila, dostali jsme nějaké volno. Dva týdny od poslední přípravy není nic příjemného, musíme se s tím ale poprat. Věřím, že to dobře rozjedeme, pak už se hraje v rychlém sledu za sebou. Snad se úspěšně dostaneme do tempa.

Premiérové utkání sezony odehrajete v Sokolově. Na úvod nic příjemného, že?

Jasně, je to tak! (úsměv) Radši bych začínal doma, měl přijet atraktivní soupeř ze Slavie. Těšil jsem se. Teď budeme hrát venku na těžké půdě, šest sedm hodin pojedeme autobusem, takové cestování není ideální. Sokolov navíc první zápas venku vyhrál. Nemůžeme si však vybírat. Stalo se, co se stalo, nikdo za to nemůže. Děláme maximum, abychom byli stoprocentně připraveni na první zápas.

Jak osobně zvládáte daleké cestování?

Když tak dlouho cestujete, tak je důležité se dobře připravit, rozhýbat tělo. Přeci jen jste v nějakém únavovém módu, celou dobu sedíte, ležíte. Právě rozcvičkou se do toho musíte dostat.

Osobně se vám v přípravě dařilo, stejně jako Lukáš Válek jste zapsal šest kanadských bodů (2+4). Cítíte se výborně?

Musím říct, že gólů mohlo být daleko více. Body jsem však vůbec neřešil, upřímně jsem ani nevěděl, kolik jsem jich získal. Udělám maximum, abych pomohl týmu vyhrávat. Už patřím ke starším hráčům, v přípravě si musíte osahat nějaké věci, zvyknout na tým a dodržovat taktické věci. Přistoupili jsme k tomu dobře.

V přípravě jste nastupoval v lajně s dvojicí Válek, Kverka. Hráli jste výborně, celkem jste nasbírali 17 bodů.

Naše lajna si sedla. Jsme hodně živí, útočně ladění. Čísla bych ale nerad přeceňoval, soutěž je jiná. Navíc jsme dostali i hodně gólů. Musíme zapracovat na defenzivní činnosti, abychom byli komplexní formací a pomáhali týmu.

U týmu od nové sezony působí hlavní trenér Ján Pardavý. Jak vnímáte jeho přínos?

Každý je samozřejmě jiný, originál. Pan Pardavý přišel s novým, moderním a agresivním stylem. Osobně to kvituji, je příjemné takto hrát. Baví mě to, i na trénincích. Hodně zintenzivněly, nejsou tak dlouhé jako bývaly pod předchozími trenéry. Jedeme ve velkém tempu, 50-60 minut se nezastavíme. Pak jsme vyčerpaní na zbytek celého dne.

Pan Pardavý rád vyznává agresivní styl hokeje, viďte?

Působí u slovenského národního týmu, přinesl spoustu moderních věcí. Máme hodně rozborů u videa, hned od prvního dne, což dříve nebývalo zvykem. Video meetingy nejsou dlouhé, avšak krátké a intenzivní a dobře cílené. Ne vždy však jde hrát agresivně.

Berani naposledy vstoupili vítězně do sezony v ročníku 2018/2019.

Podzimy posledních sezon nikdo nechce opakovat a zažít! Porážky samozřejmě přijdou, hlavní však je zabránit špatným začátkům. Hned v sobotu máme domácí zápas s Chomutovem. Věřím, že přijde spousta lidí, že se už těší. A že nás poženou dopředu!