Pane trenére, prozraďte. Jak jste to měl s přechodem na led vy osobně?

Začátek vždy pro mě byl těžký. Před nástupem na společné tréninky jsem na ledě absolvoval tři samostatné jednotky. Vzal jsem si novou výstroj, brusle a rukavice. Chtěl jsem to pak mít lehčí. I ten první trénink je totiž pro hráče náročný.

Doporučoval jste to svým svěřencům?

Jsou to dospělí lidé, každý musí vědět, co má dělat. Během suché přípravy by se ideálně mělo minimálně jednou týdně chodit na led. Přechod je vážně hodně těžký, hráči to pak lépe snáší. Letos se se nám to bohužel nepovedlo. Snad za rok.

Jak nyní bude vypadat váš další program?

První dva týdny na ledě pojedeme naplno, budeme dřít. Během této doby nás v úterý a ve čtvrtek čekají dvoufázové tréninky, s hráči už budeme rozebírat systém, jakým způsobem chceme hrát. Vždy po obědě to budeme ladit na ledě. Do hráčů to chceme dostat co nejdříve. Pořádně makat budeme až do prvního zápasu ligy. Poslední týden nás už spíše čeká ladění na novou sezonu.

Nový ročník Maxa ligy začíná za měsíc a půl. Tušíte nyní, jak by mohla vypadat sestava?

Základní představu mám. Hráče však potřebuji vidět na ledě. Zajímá mě, jak reagují, jaké mají schopnosti. Některé jsem viděl více, o dalších naopak mám menší přehled. Na videu jsem například hodně pozoroval Shawna (Boudriase). Až realita ukáže, kdo na co má.

Boudrias většinu kariéry strávil v zámoří, v loňské sezoně působil ve druhé nejvyšší švédské soutěži. Obáváte se, že je jeho angažování trochu risk?

Máme o něm výborné reference z minulé sezony. Absolvovali jsme s ním několik rozhovorů, potvrdily, že je to týmový hráč. Je vysoký, před bránou potřebujeme trochu udělat „bordel“. Věřím, že nám v tomto pomůže. Navíc je na tom dobře bruslařsky. Se zahraničními hráči je to ale vždy riziko.

Shawn Boudrias přišel na začátku června. Měl jste při jeho výběru poslední slovo?

Bylo to společně s Honzou Srdínkem. Pozorovali jsme velký počet hráčů, Shawn mi z toho vycházel nejlépe. Doporučil jsem ho, pak jsme ho oslovili. Při pohovorech jsem zjistil, že má dobrý charakter. I to byl jeden z klíčů jeho příchodu.

Byl poslední letošní posilou?

Kdyby se někdo zajímavý objevil, tak nad ním určitě budeme přemýšlet. Možná bychom ještě potřebovali jednoho originálního centra, takových máme v kádru málo. Uvidíme, jaké budeme mít možnosti v rozpočtu.

V minulé sezoně v klubu působil Mikko Salmio. Je to už uzavřená kapitola?

Každého volného hráče je samozřejmě ještě možné angažovat. Mikko ve Zlíně odvedl solidní práci, vstřelil hodně gólů. Někdy však byl neviditelný. Od cizince potřebujeme, aby byl lídr. Uvidíme, jak to nakonec dopadne.

Na střídačce byste si přál mít sportovního manažera Jana Srdínka. Posunulo se to někam?

Srdce má hodně práce. Pořád je to ale otevřené, budu se ho snažit přesvědčit. Byl bych rád za to rád. Když je na ní hlavní trenér a dva asistenti, tak je rozdělení úloh jednodušší než ve dvou lidech. Navíc je to bývalý obránce, mohl by se jim věnovat.

Už jste nakousli pozici kapitána?

Budeme to řešit příští týden. Necháme to na kabině, hráčích.

Je tedy možnost, že jím znovu bude Bedřich Köhler?

Když si ho kabina zvolí, tak ano.

U týmu jste několik měsíců. Co jste zatím poznal?

Říkal jsem to i hráčům – jsem nadšený z toho, jakým způsobem přistupují k tréninku. Během letní přípravy jsem ještě nezažil takový tým, který by si tolik pomáhal. Každý hráč odjezdil tréninky na milion procent. Když to přeneseme na led, tak máme šanci být úspěšní. Jen takto soudržné týmy dokážou udělat skvělé výsledky.

Berani ve čtvrtek poprvé trénovali na ledě. | Video: Deník/Radek Štohl

Kromě pozice hlavního kouče Beranů jste ještě asistentem trenéra národního týmu Slovenska. Budete u něj pokračovat?

Na konci srpna pokračuje kvalifikace na olympiádu, tým na týden opustím. Mára Kapuš s Honzou Srdínkem to určitě zvládnou. Podle výsledku bude záležet, jestli Craig (Ramsey, hlavní trenér Slovenska) vydrží celou sezonu. Pokud ano, zůstanu s ním. Pokud ne, tak pravděpodobně skončím.

Je náročné tuto dvojroli kombinovat?

Uvidíme, jak to půjde. Během sezony jsou tři turnaje, vždy se to týká jednoho týdne. Šlo by udělat, že bych na tuto dobu byl pryč. Některé zápasy Maxa ligy však po reprezentační přestávce začínají v neděli, možná bych tak absolvoval jen jeden nebo vůbec žádný turnaj. Ke Craigovi bych se pak připojil až před mistrovstvím světa.