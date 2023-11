Na vítězné derby nenavázali, připsali si už dvanáctou porážku v sezoně. První pod dočasným hlavním trenérem Janem Srdínkem. Hokejoví Berani ve středu prohráli na ledě Litoměřic 1:2, kde ztratili vedení, o jedinou trefu hostů se postaral Hrbas. Ševci ve druhé třetině nevyužili trestné střílení.

Zlínští hokejisté ve středu večer nastoupili v Litoměřicích. Ilustrační foto. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Hosté vstupovali do zápasu posilněni páteční výhrou proti Vsetínu. Dočasný trenérský štáb Srdínko, Sedlák po derby provedl jednu změnu, nemocného Gaga nahradil Fin Salmio.

Blíže ke gólu měli v úvodním dějství domácí, Svoboda se Sihvonenem však vyhořeli na Hufovi. Velkou šanci ke skórování měli ve 25. minutě Berani, po faulu na Šlahaře se ujal trestného střílení Keränen, zkušený forvard ovšem třetí branku v dresu ševců nepřidal. Hosté se přeci jen dostali do vedení, po pasu Šlahaře se do úniku dostal bek Hrbas, který díky důrazu otevřel skóre zápasu. To musel potvrdit až videorozhodčí. Radost Zlína trvala minutu a půl, Litoměřice srovnaly v početní převaze.

Janků vzpomíná na legendární trio i derby: Měli jsme kvalitu Vsetín porazit!

Zkraje třetí třetiny měl možnost poslat Berany do vedení Werbik, samostatý únik nevyužil. Prosadili se naopak domácí, vedení Stadionu zajistil Korkiakoski. Další gól už v zápase nepadl, zlínští hokejisté si připsali dvanáctou porážku v sezoně, posedmé nebrali ani bod.

V sobotu doma hostí Pardubice B.

Chance liga, 23. kolo

HC Stadion Litoměřice – Berani Zlín 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 36. Krutil (Sihvonen, Kuťák), 44. Korkiakoski (Kuťák, Sihvonen) – 34. Hrbas (Šlahař, Paukku).

Střely na branku: 34:37. Vyloučení: 0:3. Využití: 1:0. Rozhodčí: Kostourek, Micka – Jindra, Pěkný.

HC Stadion Litoměřice: Cichoň (Pařík) – Krutil, Husák (A), Černohorský, Jebavý (C), Aubrecht, Tomek, Pavlák – Korkiakoski, Kuťák, Sihvonen – Ton, Jícha (A), Hauser – J. Koláček, Cikhart, Costa – Kordule, Vitouch, P. Svoboda.

Berani Zlín: Huf (Kořének) – Hrbas (A), Salonen, Husa, Čáp, M. Novotný, Suhrada, Zbořil – Šlahař, Kindl, Paukku – M. Lang, Werbik, Keränen – Novák, Süss, Salmio – Köhler (C), Sadovikov, P. Sedláček (A).