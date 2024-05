Oznámili už šestou letní posilu, třetí do defenzivních řad. Hokejoví Berani se od příští sezony první ligy budou moci spolehnout na zkušeného obránce Jana Pohla, který v minulé sezoně naskakoval za Porubu a Prostějov.

Jan Pohl v dresu Poruby. | Foto: Web LHK Jestřábi Prostějov

„Defenzivní řady našeho A-týmu hlásí další posílení! Po odchovanci Patriku Urbancovi a mladé pušce Vítku Bendovi přichází zkušený Jan Pohl, který v uplynulé sezóně nastupoval za ambiciózní mužstva Poruby a Prostějova,“ referovali ševci v pátek po poledni.

Odchovanec Kolína má za sebou bohatý životopis. V dresu Sparty Praha a Kladna absolvoval pět extraligových zápasů, dalších 398 přidal ve druhé nejvyšší soutěži. V té oblékal dresy Třebíče, Havlíčkova Brodu, Ústí nad Labem, Slavie Praha, Jihlavy nebo Sokolova. Během 12 sezon v první lize nasbíral 62 gólů a 185 asistencí.

Pohl si vyzkoušel také dřívější EBEL, na konec sezony 2022/2023 odešel bojovat do slovenské Žiliny o postup do nejvyšší tamní soutěže. Získal 16 bodů v 21 utkáních, pak odešel do Poruby.

Už uprostřed týdne si jeho příchod pochvaloval generální manažer Beranů Jan Pravda.

„Tento týden představíme dalšího produktivního beka, který posílí naši ofenzivu dobrou střelou i nahrávkou,“ těšilo Pravdu.

Berani už v pondělí 13. května zahájí suchou přípravu na novou sezonu.