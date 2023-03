Berani jsou ve čtvrtfinále Chance ligy! Vyzvou silného soupeře

Před dvěma měsíci se to zdálo nemyslitelné, nyní se to stalo realitou! Hokejisté Zlína si ve středu pozdě večer zajistili přímý postup do čtvrtfinále Chance ligy, k čemuž kromě vítězství nad Porubou pomohlo i zaváhání Přerova v Sokolově.

Hokejisté Zlína (žlutomodré dresy) si zahrají čtvrtfinále Chance ligy. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš