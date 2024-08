Při premiéře pod Jánem Pardavým se do branky postavil bývalý gólman Jestřábů Jaroslav Pavelka. Do zápasu zasáhly i další posily Urbanec, Pohl, Benda, Kratochvíl, Boudrias, Kverka a Válek. Naopak chyběli Köhler a Finové Salonen a Paukku.

Domácí, kteří naskočili do zápasu ve speciálních dresech, zahájili utkání aktivně, ve čtvrté minutě se s trochou štěstí dostali do vedení. Čáp nahodil puk na Chmelu a ten pustil puk za svá záda. Postupně se začali osmělovat i hosté, kteří byli nebezpeční také díky jedné přesilovce, do šancí se však nedostávali. Zbytek pochytal Pavelka.

Hokej, Berani Zlín - Prostějov, první příprava na sezonu 2024/2025 arrow_left arrow_right info Zdroj: Se souhlasem Vojtěcha Garguláka. 1/15 Zlínští hokejisté (modré dresy) v úvodním přípravném zápase vyzvali Prostějov.

Prostějovští pokračovali v aktivitě i na začátku druhého dějství, zahanbit se nenechali ani domácí. Před polovinou zápasu však bylo vyrovnáno. Berany inkasovaný gól nakopl, znovu šlápli do pedálů. Navíc si vysloužili dvě přesilovky v řadě, po té druhé udeřil navrátilec do týmu Kratochvíl.

Hostům se na začátku třetí části podařilo vyrovnat, po nahrávce Honejska úspěšně zakončil Veselý. Domácí se hnali za vítěznou trefou, vytvořili si několik slibných příležitotí, na gól však čekali. Sami naopak 17 vteřin před koncem potřetí inkasovali, vinou čehož prohráli.

Úterní soupeři si ještě dodatečně vyzkoušeli pětiminutové prodloužení tři na tři. Gól nepadl, šlo se do nájezdů. Za ševce uspěli Holík, Šlahař, branku naopak nedali Kverka, Boudrias a Válek. Na straně hostů nebyl úspěšný ani jeden z pěti hráčů.

Zlínští hokejisté v první přípravě vyzvali Prostějov. | Video: Deník

Přípravný hokej

Berani Zlín – LHK Jestřábi Prostějov 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 4. Čáp (Kverka, Šlahař), 34. Kratochvíl (Pohl, Čechmánek) – 29. Zdráhal (Babka), 42. Veselý (Honejsek). 60. Karabáček (Honejsek).

Berani Zlín: Pavelka (Huf) – Suhrada, Zavřel, Urbanec, Čáp, Pohl, Benda, Riedl, Talafa – Kratochvíl, Holík, Boudrias – Šlahař, Kverka, Válek – Čechmánek, Gago, Sedlák – Sedláček, Sadovikov, Pilát.

LHK Jestřábi Prostějov: Chmel (Štipčák) – Studený, Zdráhal, Krejčí, Kubeš, Babka, Poledna – Karabáček, Kindl, Tomeček – Veselý, Honejsek, Pilař – Jenyš, Skuhrovec, Jiránek – Korčák, Jenčovský.