Nikoho nenechali na pochybách, sedmý zápas ukořistili pro sebe! Hokejisté Zlína dokonali obrat, i přes stav 2:3 v semifinále Chance ligy prošli do finále druhé nejvyšší hokejové soutěže. V závěrečném utkání této série v sobotu zvítězili v Litoměřicích 4:0. Už v úterý se v prvním boji o baráž střetnou na Lapači proti Vsetínu.

Sedmé semifinále Chance ligy. | Video: Deník/František Bílek

„Byla to těžká série. Soupeři musím složit poklonu, byl houževnatý, rychlý. Ukázalo nám to cestu, jak hrát, jak se na to připravit. Za postup jsme nesmírně rádi, máme obrovskou radost," zářil hlavní kouč Beranů Jan Srdínko.

Berani začali, jak si přáli, tedy rychlým gólem. O ten se v čase 2:17 postaral finský bek Salonen, který skóroval poprvé v play-off. Ideální nahrávku mu naservíroval Sedláček, pro zlínského odchovance to byl vůbec první bod v letošních vyřazovacích bojích. Hosté byli nadále aktivní, pokus Köhlera skončil vedle domácí tyče. Těsně po polovině třetiny to bylo už 0:2, Salonen napřáhl ze středu kluziště a nachytal Cichoně.

Litoměřice se s nepříznivým skóre něco snažily provést na začátku druhé části, paradoxně však mezi 24. a 25. minutou dvakrát inkasovaly, prosadil se kanonýr letošního play-off Salmio a také Šlahař, příští měsíc 33letý forvard se v těchto vyřazovacích bojích trefil podruhé. Domácí začali být nervóznější, nic velkého se jim však vyvolat nepodařilo. Na konci třetiny mohli snížit, za brankáře Hufa kotouč nedostali.

Zlínský gólman se činil také v závěrečném dějství, střelecky to nevycházelo ani hostujícímu mančaftu. Svěřenci Jana Srdínka to však už řešit nemuseli, po závěrečné vteřině tohoto zápasu i celého semifinále se znovu po roce probojovali do finále Chance ligy!

Na loňský triumf ve druhé nejvyšší soutěži znovu budou chtít navázat proti Vsetínu. Ten se do závěrečné fáze této soutěže dostal už v úterý, když vyřadil Duklu Jihlava 4:1 na zápasy.

První utkání finále se rozjede v úterý druhého dubna na Lapači. Začíná se v 17.30 hodin.

Chance liga, 7. semifinále

HC Stadion Litoměřice – Berani Zlín 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Salonen (Sadovikov), 11. Salonen, 24. Salmio, 25. Šlahař (Süss).

Střely na branku: 29:38. Vyloučení: 3:3. Bez využití: Rozhodčí: Petružálek, Kika – Jindra, Malý.

HC Stadion Litoměřice: Cichoň (Šatný) – Tůma, Jebavý, Krutil, Benda, Tomek, Husák, Černohorský – Costa, Jícha, Kordule – P. Svoboda, Kuťák, Ton – Sihvonen, Korkiakoski, Plos – Poppel, M. Vitouch, Cikhart.

Berani Zlín: Huf (Kořének) – Salonen, Riedl, Čáp, Warg, Zbořil, M. Novotný, Suhrada – Paukku, Holík, Salmio – Süss, Werbik, Šlahař – Z. Sedlák, Kindl, Novák – Köhler, Sadovikov, P. Sedláček.