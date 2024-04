FOTOGALERIE/ O účastníkovi baráže může být rozhodnuto už příští úterý. Vsetínští hokejisté po vítězné sobotě uspěli na ledě Zlína i v neděli, když ve čtvrtém finále Chance ligy vyhráli 4:3. Valaši v sérii vedou 3:1 na utkání.

Čtvrté finále Chance ligy. | Video: pro Deník/Jan Zahnaš

Hostům znovu vyšel nástup do zápasu, ve čtvrtém finále se prosadili už v čase 1:34, kdy nedůraz domácích trestal Bláha. Valaši byli do 12. minuty jasně lepším mančaftem, do té doby měli i tři přesilové hry, jen výborný Huf držel domácí nad vodou. Poměr střel v danou chvíli zněl 2:12 z pohledu ševců. Ti přesto dokázali vyrovnat, početní převahu přesně v její polovině využil Salmio.

Vsetínští opět ve druhé části šli do vedení, jejich čtvrtou přesilovou hru v zápase nakonec využil obránce Teper. Radost hostů trvala jen minutu a půl, poprvé v letošním play-off po parádní přihrávce Šlahaře od mantinelu skóroval Werbik. Oba mančafty měly do konce třetiny velmi dobré příležitosti, jak Rob, tak Kindl neuspěli. V závěru se nechytly ani samostatné úniky finálových rivalů.

1/15 Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Zlínští hokejisté (žluté dresy) ve čtvrtém finále Chance ligy podruhé doma vyzvali Vsetín. 2/15 Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Zlínští hokejisté (žluté dresy) ve čtvrtém finále Chance ligy podruhé doma vyzvali Vsetín. 3/15 Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Zlínští hokejisté (žluté dresy) ve čtvrtém finále Chance ligy podruhé doma vyzvali Vsetín. 4/15 Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Zlínští hokejisté (žluté dresy) ve čtvrtém finále Chance ligy podruhé doma vyzvali Vsetín. 5/15 Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Zlínští hokejisté (žluté dresy) ve čtvrtém finále Chance ligy podruhé doma vyzvali Vsetín. 6/15 Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Zlínští hokejisté (žluté dresy) ve čtvrtém finále Chance ligy podruhé doma vyzvali Vsetín. 7/15 Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Zlínští hokejisté (žluté dresy) ve čtvrtém finále Chance ligy podruhé doma vyzvali Vsetín. 8/15 Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Zlínští hokejisté (žluté dresy) ve čtvrtém finále Chance ligy podruhé doma vyzvali Vsetín. 9/15 Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Zlínští hokejisté (žluté dresy) ve čtvrtém finále Chance ligy podruhé doma vyzvali Vsetín. 10/15 Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Zlínští hokejisté (žluté dresy) ve čtvrtém finále Chance ligy podruhé doma vyzvali Vsetín. 11/15 Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Zlínští hokejisté (žluté dresy) ve čtvrtém finále Chance ligy podruhé doma vyzvali Vsetín. 12/15 Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Zlínští hokejisté (žluté dresy) ve čtvrtém finále Chance ligy podruhé doma vyzvali Vsetín. 13/15 Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Zlínští hokejisté (žluté dresy) ve čtvrtém finále Chance ligy podruhé doma vyzvali Vsetín. 14/15 Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Zlínští hokejisté (žluté dresy) ve čtvrtém finále Chance ligy podruhé doma vyzvali Vsetín. 15/15 Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Zlínští hokejisté (žluté dresy) ve čtvrtém finále Chance ligy podruhé doma vyzvali Vsetín.

Na začátku třetí třetiny měl velkou příležitost Gago, který z blízkosti Žukova nepřekonal. Hosté naopak se štěstím šli do vedení, důraz na brankovišti uplatnil Jonák, jenž skóroval premiérově od březnového hattricku s Jihlavou. Domácí dokázali srovnat i potřetí, těsně po konci přesilovky měli signalizovanou výhodu, což svým gólem zamítl druhý navrátilec do sestavy Sedlák. Tři a půl minuty do konce této části hosté počtvrté v utkání šli do vedení, parádní střelou od modré Zabusovs překonal Hufa. Berani ještě zkusili power-play, i přes velkou aktivitu to však ke gólu nevedlo.

Zdroj: Deník/Radek Štohl.

Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

Chance liga, 4. finále

Berani Zlín – VHK ROBE Vsetín 3:4 (1:1, 1:1, 1:2), stav série 1:3 na zápasy

Branky a nahrávky: 14. Salmio (Čáp), 27. Werbik (Šlahař), 49. Z. Sedlák (Suhrada) – 2. Š. Bláha (Matějček), 25. Teper (Klhůfek, Hrňa), 45. Jonák, 57. Zabusovs (Bērziņš).

Střely na branku: 19:28. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. Rozhodčí: Mrkva, Kubičík – Jindra, Polák. Diváci: 7 000 (vyprodáno).

Berani Zlín: Huf (Kořének) – Salonen, Riedl, Čáp, Warg, M. Novotný, Zbořil, Suhrada – Salmio, Holík, Paukku – Šlahař, Werbik, Süss – Novák, Kindl, Z. Sedlák – P. Sedláček (A), Gago, Köhler (C).

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Romančík) – Smetana (A), Š. Jenáček, Staněk, Teper, Ondračka, Larsen, Ďurkáč – Jonák, Klhůfek, Rob (A) – Hořanský, Kratochvil, Hrňa (C) – Holec, Matějček, Š. Bláha – Machala, Bērziņš, Zabusovs.