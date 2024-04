Měli jste toho málo? Nezoufejte, dostanete další nálož! Finále hokejové Chance ligy znovu po roce obsadí Vsetín a Zlín, tento týden proběhnou minimálně čtyři bitvy. Pravděpodobně nezůstane jen u nich, můžou se protáhnout do dalšího týdne.

Fanoušci hokejových Beranů. | Video: pro Deník/Daniel Ostrčilík.

Když už to vypadalo, že Berani ze hry vypadnou, v pravou chvíli zabrali, otočili stav semifinálové série s Litoměřicemi 2:3 na zápasy a stále šilhají po obhajobě titulu.

„S Litoměřicemi jsme odehráli těžkou sérii. Soupeři musím složit poklonu, byl houževnatý, rychlý. Ukázalo nám to cestu, jak hrát, jak se na to připravit. Za postup jsme nesmírně rádi. Máme obrovskou radost,“ zářil v sobotu večer lodivod zlínské střídačky Jan Srdínko.

Může slavit, jeden z úkolů splnil. A ať už jeho mise ve zbytku sezony dopadne jakkoliv, nebude to propadák.

Nad propastí stál několikrát, blízko byl v podstatě ještě minulý týden. Konec v semifinále s Litoměřicemi by fanoušci rozdýchávali těžko. A hodně dlouho.

Teď tři dny po postupu bude stát na stadionu, kde to dobře zná. Právě na Lapači strávil velkou část úspěšné hráčské kariéry. A právě proti Vsetínu jeho pouť u A-týmu Beranů začala.

Srdínko o těžkém postupu, Finech i finále se Vsetínem: Lidé by si to měli užít

„Vzpomínám si na to úplně přesně! Bylo to o to pikantnější, že jsme hráli právě proti Vsetínu. Snažil jsem se od toho oprostit. Dost mi pomohli kluci, jak se k tomu postavili. Bojovností a buldočí vůlí jsme to urvali,“ vybavuje si Srdínko výhru 5:4 ze 17. listopadu.

Když už bychom měli hledat favorita této série, tak za mírného je považovaný Vsetín. V základní části skončil druhý, úvodní dva duely navíc začne doma. V play-off ztratil jen dva zápasy. Na rozdíl od Beranů měl týden do finále oddech.

„Síly se samozřejmě počítají. Odehráli jsme devět utkání, dvě jsme nezvládli, soupeř z druhé série má oproti nám o dva zápasy navíc. Může to sehrát roli. Někdy je lepší hrát, někdy odpočívat,“ zůstává opatrný Weintritt.

Větší odpočinek nechce přeceňovat ani kapitán Valachů Erik Hrňa.

„Člověk si v play-off už sahá na totální dno. Hlavně ve finálových bojích. Únavu si pak nepřipouští. Někdo má naopak radši zápasový zápřah. Když stojíte, tak to vždy nemusí být dobré. Regenerace je s každou výhrou daleko rychlejší,“ ví dobře Hrňa.

Vyzdvihl Lotyše i Žukova. Weintritt o Jonákovi, postupu a dalším finále

Berani na mobilizaci neměli příliš času, po nedělním volnu se včera vrhli zpátky do tréninku. Už dnes večer je čeká úvodní finále.

„Znovu jsme se chtěli dostat až do této fáze. Jsem opravdu šťastný, že se to podařilo. Teď musíme být rozumní, trochu dobít baterky, abychom byli plní energie,“ velel bek zlínských ševců Aleksi Salonen.

Pokud vezmeme v potaz soutěžní zápasy, tito rivalové od loňského září na sebe narazili čtrnáctkrát. Letos hned třikrát zvítězili Berani, od začátku loňského finále vyhráli sedm z deseti duelů.

„Během sezony jsme proti nim hráli čtyři vyrovnané zápasy. Uvidíme, co přijde. Po této sérii jsme však připraveni hrát dobrý hokej,“ nepochybuje další Fin v barvách Beranů, útočník Mikko Salmio, jenž je nejlepším střelcem týmu v play-off.

Vsetín ovšem tato bilance nezajímá. V dalších dnech hodlá ukázat, že letos bude tato soutěž patřit právě žlutozeleným.

Play-off, čas Maximuse. Gladiátor Žukov znovu očaroval Duklu

„Se Zlínem je to derby. Celou sezonu hrají hůře a proti nám vždy dobře. Že bychom jim chtěli vrátit loňské finále? Tak to určitě neberu. Hlavně už chci do třetice vyhrát!“ hodlá zvítězit útočník Valachů Luboš Rob mladší, jenž s tímto týmem prošel do třetího finále v řadě.

„Člověk by řekl: ‚Pojďme to už zlomit!' Pokud však budeme ve velké euforii, tak to nezvládneme. Na místě musí být velká pokora. Začíná to od malých detailů, brutální bojovnosti a disciplíny,“ upozorňuje hlavní kouč Vsetína Jiří Weintritt.

Kdo to lépe ustojí, ten si zajistí místenku do baráže o extraligu s Kladnem.