/VIDEOROZHOVOR/ V generálce na nový ročník druhé nejvyšší hokejové ligy dostal v kleci zlínských Beranů důvěru Daniel Huf. Ani on však nedokázal zabránit porážce se Zvolenem (3:4).

„I tak nás pořádně prověřil a nachystal. Zvolen je kvalitní soupeř, vždycky hraje o přední příčky slovenské extraligy. A v přípravě to s nimi máme 1:1,“ usmíval se i přes prohru talentovaný gólman, loni jasná jednička.

„Byla to kvalitní generálka, hrál se hokej nahoru a dolů. Měli jsme dobrý tlak a mohli jsme z něj vytěžit i více gólů. Je to pozitivní, že jsme měli spoustu šancí a že v útoku máme velkou sílu,“ viděl zezadu 25letý odchovanec Beranů.

„Celkově tým vypadá dobře, věřím, že jsme dobře nachystaní. Teď už vyhlížíme první ligový zápas,“ doplnila opora zlínského výběru, jenž se netají nejvyššími ambicemi.

Jak vnímáte, hodnotíte celou přípravu pod novým trenérem Jánem Pardavým?

Cítím, že jedeme hlavně ve vysokém tempu. Tréninky jsou kvalitní a zároveň těžké. V některých zápasech jsme hráli pod velkou porci tréninků, únavy, ale to v přípravě nevadí. Nešlo o výsledky, ale o to, aby si hráči na sebe zvykli a osahali si systém, který chceme hrát. Teď už v novém týdnu, jak vše směřuje k lize, trenéři vědí, co a jak dělat, aby nás nachystali na první mistrovské zápasy.

Poděkování zlínských hokejistů fanouškům. | Video: Břenek Martin

V minulé sezoně jste byl mezi tyčemi jednička. V jaké roli půjdete do té nové. Už víte?

Půjdeme asi zápas po zápase. Sezona je strašně dlouhá. Byl bych samozřejmě rád, kdybych měl po sezoně pozitivní bilanci a spoustu práce, protože to si každý gólman přeje. Nejdůležitější bude, abychom jako tým bodovali, vyhrávali a drželi se na dobrém místě v tabulce.

Máte nového parťáka Jaroslava Pavelku, jak vám funguje spolupráce?

Jarda je super chlap, hned od začátku jsme si sedli. Je to pohodář a v některých věcech mi radí. Dává mi pohodu, protože já někdy některé věci až moc řeším, takže mě správně uklidňuje. (smích) Spoustu věcí řeším i s Kubou Hořčičkou, takže mám dva dobré mentory. Navzájem se hecujeme a během tréninků to má dobré tempo. Myslím, že Jarda je skvělý chlap.

Čím by se měli zlínští hokejisté v sezoně prezentovat? V čem bude jejich největší síla?

To si necháme pro sebe. (úsměv) Hlavně chceme, aby výkony mluvily za nás. To se postupně ukáže a věřím, že to ukážeme.

Jaký je ve očích gólmana úvodní los Maxa ligy?

Letos už v lize nebude lehký tým, všechny zápasy budou těžké. Musíme se na to nachystat a jít do toho sebevědomě. Slavie na úvod je kvalitní soupeř a my máme výhodu, že budeme hrát doma. Věříme, že přijde spousta fanoušků a vytvoří skvělou atmosféru, abychom urvali důležité body.

Jak moc jsou a budou zlínští fanoušci pro vás důležití?

Oni jsou každou sezonu strašně důležití a myslím si, že zvlášť tady, když přijde hodně lidí. A tak to vždycky bylo vidět i během těch zápasů, že když přišlo hodně lidí, tak ty hostující týmy, to neměly lehké, dolehla na ně skvělá zdejší atmosféra. Věříme a doufáme, že lidí bude hodně chodit i letos a že nás budou hnát za vítězstvími.

Cíl je jasný?

Cíl je jasný, máme ho v kabině jasně daný. Jdeme si za ním.

A ten je?

Ukážeme. (úsměv)