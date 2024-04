Chtěli odvrátit vyřazení, přežít klinickou smrt. A to jakkoliv, předvedená hra ve čtvrtek nebyla důležitá. Zlínští hokejisté však ukázali, že i v kritických chvílích umí zahrát parádně, celkově předvedli nejlepší výkon v semifinále Chance ligy a zaslouženě srovnali na 3:3 na zápasy.

Asistent trenéra Beranů Richard Kapuš. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Vše jsme podřídili tomu, abychom odehráli sedmé utkání. Přístup kluků byl výborný, dokázali jsme, co jsme si ráno před zápasem řekli, tedy že ještě jednou chceme pět a půl hodin cestovat do Litoměřic,“ měl v hlavě jediný scénář asistent trenéra Beranů Richard Kapuš.

Ševci do toho vlétli, v první třetině nedali soupeři pořádně čichnout, dovolili mu jen jedno přečíslení. Ve druhém dějství už dvakrát udeřili – v přesilové hře svůj první gól v letošním play-off vstřelil Holík, tento 32letý centr navíc později vytasil přesnou asistenci, z čehož těžil Salmio. Domácí si už vedení do konce střetnutí pohlídali a slavili velmi důležité vítězství. Toho se dočkali díky důrazné hře a fyzickému hokeji.

Soupeři navíc za celý čtvrteční zápas povolili jen 13 střel.

OBRAZEM: Berani odvrátili mečbol! Rozhodl Holík, Huf vychytal nulu

„Hráčům jsme říkali, že u soupeře musí být těsněji, více na kontakt. Litoměřice jsou mladé, velmi dobře bruslící mužstvo, dokážou vyvinout velkou rychlost. Když se jich budeme bát a couvat, tak jim na to dáme prostor. Kluci však dodrželi vše, bylo vidět, že hodně chtějí. Výsledek se dostavil,“ chválil Kapuš zlínské hokejisty.

Rovněž slovenský kouč si však klade otázku, proč jsou výkony Beranů někdy tak diametrálně odlišné. „U hokeje jsem od pěti let, sám to ale nechápu,“ pronesl na rovinu.

„Asi se to ale nedá vysvětlit. Jsou tam okolnosti, které to ovlivňují. Kluci teď do toho dali srdce, bojovnost, odvedli maximum. Někdy to tak je, někdy to tak není.“

Velkým faktorem čtvrteční výhry Beranů byli jejich fanoušci, na předsváteční zápas jich dorazilo 4 712.

Holík i s Finy spasil Berany. Vůbec jim ale nerozumím, směje se

„Klobouk dolů, jsou fantastičtí. V play-off pro nás doma i venku vytváří výbornou kulisu. Jsou naší oporou. Kluci to cítí,“ má jasno Kapuš.

Někteří navíc hráčům před důležitým duelem poslali povzbudivá videa.

„Pro mě to byla obrovská emoce. Otevřeně můžu říct, že takové gesto jsem během hráčské a trenérské kariéry nezažil. Musíme jim jen poděkovat. Uděláme vše, abychom se dostali tam, kam chceme,“ zdůrazňuje 51letý trenér.

Zda to Berani zvládnou se uvidí v sobotu, od 17.00 hodin je na programu sedmý zápas tohoto semifinále. Jasno by mohlo být okolo půl osmé večer.

„Sice hrajeme venku, psychická výhoda je však na naší straně, odehráli jsme dobrý zápas. Obě mužstva se do puntíku znají, včetně systémů a samotných hráčů. Bude to o větším srdíčku,“ uvědomuje si Richard Kapuš, který do Baťova města dorazil před necelým čtvrt rokem.

Sezonu si bezpochyby bude chtít prodloužit a už v úterý stát na Lapači na začátku finále Chance ligy proti rivalovi ze Vsetína.