Návrat Hamrly a další. Berani hlásí důležité podpisy do budoucna

„Přechod mezi juniorských a dospělým hokejem je neuvěřitelně náročný a mnoho kvalitních hráčů jej nezvládne. My nyní pracujeme na projektu, který by měl našim hráčům tento přechod zjednodušit a pro hráče zpříjemnit. A právě proto jsme nabídli nejlepším prospektům v rámci ročníku smlouvy, které budou navazovat až do jejich dospělého věku," pronesl manažer mládeže Beranů Zdeněk Sedlák.

18letý gólman Uherek je ročník 2006, přesto už za sebou má téměř kompletní sezonu ve zlínské juniorce. V uplynulých sezonách si navíc připsal i reprezentační starty v dresu U16 a U17.

O půl roku starší Hamrla se v minulém ročníku vydal na zkušenou do Švédska, v juniorském mančaftu Mora IK absolvoval 41 soutěžních utkání s bilancí 3 gólů a 12 asistencí. V základní části byl třetím nejproduktivnějším bekem týmu. Na kontě má 15 startů v mládeži České republiky.

K této dvojici se přidává trio útočníků. 19letý Heš část předchozí sezony strávil v kanadské juniorce, po návratu se postupně zpátky zařazoval mezi důležité členy týmu. Pilát a Holba, další forvardi ročníku 2005, v loňském ročníku patřili k nejproduktivnějším hráčům zlínské juniorky.

„Stejně jako v minulém roce budou moct nastupovat v juniorské extralize také tři hráči kategorie "overage", což jsou hráči ročníku 2004. V přípravě s A-týmem se aktuálně připravuje útočník Jakub Čechmánek a obránce Matěj Zavřel," dodali Berani.