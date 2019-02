Zlín – Nejdřív totální kolaps, pak neúspěšný pokus o vzkříšení. Ani to ale nemění nic na tom, že extraligoví hokejisté Zlína dostali od Karlových Varů pořádnou lekci. Strašidelná druhá třetina, ve které ševci inkasovali pět gólů, by se neztratila ani v kdejakých hororech. Zlín je předposlední a na svého dnešního soupeře nabral tříbodové manko.

Přitom se čekala vyrovnaná bitva o „šest" bodů se soupeřem, kterému se ve Zlíně historicky nedaří. Jenže tohle byla především ve druhé třetině až krutě jednoznačná záležitost.

„Ve třetí třetině jsme se zlepšili a korigovali, ale už jsme neměli ani síly ani štěstí," litoval kouč Zlína Rostislav Vlach, který si pět inkasovaných gólů během jedné třetiny nepamatoval. „Takové poznámky si nedělám," utrousil Vlach.

Ale byl to právě on, kdo stál na zlínské střídačce v prosinci roku 2011, kdy ševci dostali pětigólový direkt od Pardubic a zápas ztratili v poměru 2:6.

Také včera pět gólů v Kašíkově brance během patnácti minut druhé třetiny dalo do 25. minuty vyrovnanému zápasu jednoznačný směr.

„Zápas hodně ovlivnila už první třetina, kdy měli domácí dost příležitostí, aby vedli. Jenže nám se přesilovky podařilo ubránit, a co se nepovedlo domácím v první třetině, povedlo se nám," pochvaloval si asistent karlovarského trenéra Karel Mlejnek.

Hosté dali z osmi střel druhé třetiny pět gólů, kterým předcházela nedůslednost a chyby v obraně. Tři trefy navíc daly Vary z přesilovek. „Ty nakonec rozhodly. Měli jsme jich dost, ale nebyli jsme schopni je proměnit. A ve druhé třetině jsme ve snaze zápas zlomit dostali rychlé góly," litoval zlínský kouč.

Ševci museli dotahovat od 25. minuty po gólu Bičánka. Následně přišly další dva góly Harbakuse a Gorčíka během 34 vteřin. „Bylo to velmi špatné. Upozorňovali jsme hráče, ať neriskují a jsme trpěliví. Bohužel se to nestalo. Hodně jsme propadali, z toho pramenily přesilovky a góly," litoval Vlach.

To se už začal ozývat z hlediště nepříjemný pískot a brankář Kašík mazal na střídačku. „To byl klíč k výhře v zápase," věděl Mlejnek.

Nespokojenost fanoušků ještě zesílila po další trefě Rudolfa Huny z 34. minuty. Ano, kanonýra, o kterého velmi stál i Zlín. A 39 vteřin před druhou sirénou přidal pátý gól Rodney. A už to vypadalo zle…

Jenže ve třetí třetině přišlo vzkříšení. Ještě předtím ve 39. minutě ve vlastním oslabení snížil na průběžných 1:4 Žižka. Ve 44. minutě stáhl náskok na rozdíl tří gólů Čachotský střelou zápěstím a v 55. minutě Žižkovu ránu tečoval havířovský „host" Maruna, který dal už třetí gól ve třetím zápase v řadě.

Na hašení „požáru", který ševci založili ve druhé třetině, bylo příliš pozdě. „Dopustili jsme podobnou zápletku jako s Brnem a reagovali na góly oddechovým časem.

Ale troufnu si říct, že jsme zápas dovedli k zaslouženému bodovému zisku," pochvaloval si Mlejnek, který se musel obejít bez rebela Radka Dudy, který byl dočasně vyřazen z kádru.

„Jedná se o rozhodnutí majitele klubu. Ale nebyla to reakce na předchozí vzájemný zápas a jeho zbytečný faul ve třetí minutě, ale na utkání s Chomutovem. Týká se to i dalších zápasů. Budeme to ještě řešit," přiznal Mlejnek. ⋌(dan)

PSG Zlín – HC Energie Karlovy Vary 3:5 (0:0, 1:5, 2:0)

Branky a nahrávky: 39. Žižka (Ondráček), 44. Čachotský (P. Holík, Matějíček), 50. Maruna (Žižka, Matějíček) – 25. Bičánek (Marosz, T. Rachůnek), 29. Harkabus (Koblasa, Kůs), 30. Gorčík (T. Rohan, Osmík), 34. Huna (Bičánek, Marosz), 40. Rodney (Kůs, Koblasa). Rozhodčí: Hodek, Mrkva – Flegl, Polonyi. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:3. V oslabení: 1:0. Diváci: 4207.

Zlín: Kašík (30. Štůrala) – Marušák, Urbanec, Matějíček, Žižka, Kotvan, O. Horák – Čachotský, P. Holík, Říčka – Ondráček, Maruna, Kubiš – Bukarts, Roman Vlach, O. Veselý – Havlík, Cibák, F. Čech. Trenéři: Rostislav Vlach, Jurík a Hrazdira.

Karlovy Vary: Závorka – J. Tomeček, Bičánek, Benák, Sičák, Dvořák, Gulaši, Rodney – Huna, Marosz, T. Rachůnek – Bartek, Bulík, Vachovec – Harkabus, Kůs, Koblasa – Gorčík, Osmík, T. Rohan. Trenéři: Oremus a Mlejnek.