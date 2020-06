Právě tento háček je ale zamotaný ještě víc… Nebýt pandemie koronaviru, startovala by Mlýnková v květnu na světovém šampionátu v USA.

„A v té době by se psaly slohové práce, takže jsem měla na výběr: buď mistrovství nebo maturita. Tak jsem zvolila šampionát a přihlásila se na kanadskou školu, kde jsem chtěla získat středoškolský diplom. Pak se mistrovství zrušilo. Takže se snažím získat diplom jak v Kanadě, tak maturitu v Česku. Šílenost, já vím. Aspoň jedno z toho potřebuji, abych mohla na univerzitu,“ říká studentka otrokovického gymnázia, která hrála do šestnácti let mládežnické chlapecké soutěže ve Zlíně či Vsetíně. A mimo to byla i zlínským „beránkem.“

Jaké to vůbec bylo být jediná holka mezi kluky?

Předně je potřeba říct, že všeobecně je ženský hokej dost odsuzován. Lidi se na něj dívají tak zvláštně, jako že holky přeci nepatří do hokeje. Je to smutné, přitom i hokejové myšlení může mít holka lepší než kluk. To se odráželo i v mládežnických kategoriích. Extraligové kluby obecně nemají zapotřebí vychovávat holky, je jim to k ničemu, takže pokud je holka na stejné úrovni jak kluk, nehraje. Takže já jsem vždycky musela být lepší než ostatní, šla jsem krůček po krůčku. Dokázala jsem to, pak přišel nový ročník, nový trenér a znovu jsem se musela ukázat. Jsem ale ráda, že jsem tu cestu měla těžkou, v tom jsem vždy hledala motivaci. Přesvědčit, že i holka na to má. Poslední rok v Česku jsem šla do Vsetína, kde jsem hrála všechno, přesilovky, oslabení. Dostala jsem prostor.

Poté jste se rozhodla jít do kanadského týmu HTI Stars v provincii Ontario, kde jste válela. Za tři sezony jste dvakrát vyhrála klubového bodování…

Byl to nejlepší krok, který jsem v ten moment mohla udělat. Ale to, že se mi tam tak bodově dařilo, bych nepřeceňovala, byly to spíš přátelské zápasy než soutěž. Většinou jsou v lize středoškolské týmy, náš byl normálně poskládaný z holek, které se věnovaly jen hokeji. Díky tomu jsme jezdily hodně do Států, abychom získaly kvalitu. To bylo skvělé, protože jsem díky tomu odehrála i padesát nebo šedesát zápasů ročně. Někdy to byl fakt dril, několik zápasů v řadě. Líbilo se mi to. Byly jsme hodně dobrý tým, osobně si myslím, že třeba českou reprezentační osmnáctku bychom porazily. Ale pravdou je, že titul jsme v oné lize nezískaly, jednou jsme prohrály ve finále a letos se soutěž nedohrála.

Vy jste dřív byla i v obleku maskota na extraligových zápasech Zlína, vašim odchodem do zámoří pak na pár let skončil… Jak vás to bavilo?

Úplně skvěle, bylo to super, moc mě to bavilo. Lidi se se mnou chtěli fotit, plácala jsem si s dětmi. Úžasné, ráda na to vzpomínám. Navíc se mi na tom líbila ta anonymita, málo kdo tenkrát věděl, že jsem v tom já.

Nyní se vám podařil další krůček v podobě podpisu smlouvy na univerzitě ve Vermontnu, kde byste měla strávit čtyři roky. Už se těšíte?

Jak jsem říkala v úvodu, hlavně musím ještě získat nějaký ten papír. (úsměv) Ale jasně, že se těším. Odjíždět budu asi na konci srpna, než přijde školní rok. Po hokejové stránce strach nemám, se studiem to ale asi může být horší. Uvidíme. Z toho mám respekt, navíc, když to je celé v angličtině. S mluvením je to dobré, ale nedovedu si představit se něco učit nazpamět. Ale ostatní to zvládají, tak se s tím nějak popasuji. Navíc tam rok budu se svou nejlepší kamarádkou, brankářkou Blankou Škodovou. Hlavně doufám, že už se situace uklidní a skutečně tedy odletím a začneme hrát.“

Jakou má americká univerzitní ženská liga úroveň?

Tu nejlepší! Co jsem slyšela od holek, co si jí prošly, tak říkají, že to jsou nejlepší roky života. S trochou štěstí vylezu s diplomem a navíc budu hrát nejlepší ženský hokej světa. Opravdu, o této soutěži se říká, že je ta nej. Je dost velká, rozdělená na čtyři konference.

Jaký obor budete studovat?

Těžko říct, nějak konkrétně se to rozděluje až časem. Ale napadá mě buď osobní trenér, kondiční nebo fyzioterapeut. Fakt se můžete dostat do hodně směrů, takže třeba taky skaut nebo sportovní manažer. Určitě bych v budoucnu chtěla zůstat u sportu, hokej je totiž jediná věc, čemu rozumím. (smích) Ale nikdy jsem nebyla na snění o budoucnosti, prostě uvidím.

Jak na tom ženský hokej je? Dá se jím živit alespoň v Americe?

Nedá. Je asi jenom opravdu pár hokejistek, které to živí. I proto se říká, že tyto čtyři roky, co teď budu ve Vermontnu, jsou nejlepší roky života, protože pak je budoucnost nejistá. Navíc pro Evropanky je samozřejmě velmi finančně náročné i to angažmá v zahraničí, i když musím říct, že já jsem dostala dobré podmínky. Jak předtím v Kanadě, tak nyní.“

S reprezentací budete bojovat o olympijské hry v Pekingu údajně na domácí půdě…

Ano, ale vůbec na to nemuselo dojít. Měly jsme výbornou sezonu, porazily jsme i vicemistrně světa z Finska na EHT, ten turnaj jsme vyhrály. Měla jsem z týmu dobrý pocit, vnitřní síla, pohoda, kdyby se hrálo, věřím tomu, že jsme do kvalifikace nemusely jít, to v případě, že bychom skončily před Německem a Japonskem. Ale co se dá dělat, do třetice se o to ženský hokej popere. Budeme v té skupině favoritem, snad už to konečně vyjde.

Akorát se mluví o konání místo února až v srpnu, nehokejový měsíc. Bude to zvláštní?

Je to varianta. Sama o tom ještě moc nevím. Bude se to asi muset posunout kvůli tomu, že ještě nejsou dohrané kvalifikace o kvalifikaci. Bylo by to těžké pro všechny, zámořské týmy v srpnu teprve začínají trénovat, některé ještě později. Uvidíme.

Vy už jste jednou vrchol sezony doma zažila, v roce 2017 mistrovství světa do 18 let. Ve čtvrtfinále s Ruskem jste zákeřnou hru soupeřek odnesla, po bitce jste omdlela…

Právě proto mám ten zápas trochu v mlze. Vím, že jsem se ani nechtěla prát a když jsem byla na zemi, Ruska do mě pořád šla. Rozhodčí tomu duelu nenastavily žádné měřítko, Rusky nás řezaly tak, jak se to nedělá ani u kluků.

Po tom duelu jste říkala, že do té doby byla bitka v ženském hokeji nemyslitelná. Platí to stále?

Dvě už jsem zažila i v Kanadě. Tam se taky hraje tvrdě, vždy záleží na metru rozhodčích. Jsou tam různé sekyry mimo hru, bodnutí hokejkou atd. Není to moc o hře tělem, ale o zákeřnosti. První dva měsíce jsem měla úplně modré ruce.

Autor: Jakub Kudláč