Nejprve jsme emailem dostaly předběžnou neoficiální nominaci, abychom dopředu věděly, jestli s námi trenér Pacina počítá. Nesměly jsme to však nikomu říkat, ani nijak zveřejňovat. Později jsme dostaly už oficiální dokument a hned záhy byla nominace zveřejněná.

Jaký byl program českého národního družstva před odletem do Pekingu?

Na konci ledna těsně před odletem do Pekingu jsme po příjezdu do Prahy byly dva dny v karanténě v izolaci. Hned jsme šly na PCR testy a dva dny jsme byly samostatně na pokoji. Proto, kdyby byl někdy z družstva pozitivní, ať nejde do delší karantény celý tým. Na pokojích jsme měly online tréninky i pomůcky na cvičení. Takže jsme mohly alespoň trochu trénovat. Na olympiádu jsme odletěly 27. ledna společně s některými hokejisty a také třeba s biatlonisty.

Jak hodnotíte premiérovou účast českých hokejistek na olympiádě?

Všechny jsme se na tento turnaj těšily. Nakonec jsme si ho také užily. Sice jsme čekaly trochu lepší výsledek, ale i postup do čtvrtfinále je úspěchem.

Jan se Vám v Pekingu hrálo?

Na rychlém ledě dobře. V každém zápase jsem se snažila podat co nejlepší výkon. V některých duelech se to podařilo, v některých utkáních to mohlo být lepší.

Co rozhodlo úvodní vítězné zápasy s Čínou a Švédskem?

Číňanky hrály přesně tak, jak jsme čekaly. Organizovaně a tvrdě. Spoléhaly se na dvě až tři naturalizované Američanky a Kanaďanky. Nám se však v tomto střetnutí dařil přechod do útoku. Možná nám také pomohlo, že v tomto souboji nám fandili také někteří čeští hokejisté. Se Švédkami jsme udělaly důležitý krok k postupu. Se seveřankami jsme byly produktivnější v koncovce.

Potom ale přišly nečekané porážky s Dánskem a Japonskem. Co bylo jejich příčinou?

Ani pořádně nevím. S Dánkami jsme vypadly z našeho systému. S Japonkami se nám nedařilo proměňovat šance. V obou zápasech jsme nevyužily ani jednu přesilovku. Navíc díky prohře s Japonkami jsme ve čtvrtfinále hrály s Američankami.

V utkání s USA jste však podaly vynikající výkon. Jak hodnotíte tento duel?

Byla to prohra, po které se tleská. Američanky na olympiádě ještě nikdy nevypadly ve čtvrtfinále. My jsme jim však dlouho vzdorovaly. Dokonce jsme v zápase vedly 1:0. Soupeřky nás samozřejmě výrazně přestřílely. Gólmanka Peslarová byla ale vynikající. Ještě v sedmačtyřicáté minutě svítil na ukazateli skóre stav 1:1. V závěru střetnuté se ovšem prosadil jasný favorit. V tomto utkání jsme však ukázaly, že hokej umíme hrát. Zvládly jsme ho i takticky.

Jak vypadal olympijské den české ženské hokejové reprezentace?

Když jsme odpoledne hrály zápas, nebo měly trénink, tak jsme měly dopoledne volnější. Na programu jsme většinou měly video meetingy. Odpoledne jsme se chystaly na zápasy. Cesta z olympijské vesnice do haly, kde se duely hrály, trvala 40 minut. Večer už jsme mívaly volno.

Jak se Vám na olympiádě líbilo?

I přes všechna ta omezení hlavně kvůli covidu jsem si pobyt v Pekingu užívala. Určitě bych si to zopakovala znovu.

Které další sporty jste na olympiádě navštívila?

S holkami jsme se byly podívat na rychlobruslařku Nikolu Zdráhalovou a snowboardistku Šárku Pančochovou. Ostatní spoty jsem sledovala v televizi. Navštívily jsme také duel českých hokejistů s Ruskem.

Takže jste pozorně sledovala také výkony a výsledky českých hokejistů. Jak se Vám jejich vystoupení v olympijském turnaji líbilo?

Škoda, že vypadli už v prvním kole play off. Byl na ně ale vyvíjen velký tlak. Osobně jsem se byla podívat na zápas s Ruskem. Naše mužstvo v něm předvádělo pohledný hokej. Hráči mě překvapili, jak hráli. Škoda, že podobný výkon nezopakovali také v předkole play off proti Švýcarsku.

Co budete dělat ve zbytku sezony?

Sezonu dohraji za juniory Valašského Meziříčí. Pak budu chvíli odpočívat. A potom už se budu připravovat na ženské mistrovství světa, které by se mělo konat v srpnu.