Hokejistky do 18 let dnes zahájí své mistrovství světa

Zlín, Přerov – Je jim osmnáct a méně, jejich vrstevnice nahání maximálně kluky. Ony se honí s hokejkou v ruce za pukem. Co víc, ode dneška budou reprezentovat svou zemi na mistrovství světa žen do 18 let pod hlavičkou mezinárodní hokejové federace IIHF, které hostí Přerov a Zlín.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Hlaváček

„Budeme mít větší zodpovědnost hrát před domácími fanoušky než třeba v Kanadě," tuší Klára Hymlárová, kapitánka českého výběru, která se zúčastnila kromě dvou juniorských mistrovství také dvou seniorských a v A-týmu se stabilně zařadila do první formace. Zatímco silnější základní skupina Kanada, Spojené státy Americké, Rusko a Švédsko odehrají své zápasy ve zlínské PSG aréně, Češky své zápasy odehrají v Přerově, kde našly od 1. ledna své zázemí. „Příprava v Přerově probíhá dobře. Brankářka Juřicová měla drobné zdravotní problémy, ale bude v pořádku. Připravujeme se už od srpna, absolvovali jsme deset kempů. Odehráli jsme vyrovnaná utkání s Ruskem nebo Finskem. Cílem je čtvrtfinále, kde bychom rádi uspěli," vzkázal hlavní trenér českého týmu Jan Fidrmuc, jehož tým se v přerovské skupině postaví už dnes od 16.15 hodin Japonsku, zítra ve stejný den Švýcarsku a v úterý Finsku. „Právě Finsko bude naším největším soupeřem ve skupině," tuší Hymlárová, odchovankyně opavského hokeje. Vstup na všechny zápasy je zdarma, jen u vchodu budou probíhat kontroly diváků. „Je to z bezpečnostních důvodů. Policie k tomu přistupuje zodpovědně spolu s námi. Jinak jsou všichni vítaní," pozval fanoušky Tomáš Jankovič, předseda organizačního výboru ve Zlíně. Na Moravu se šampionát žen do 18 let vrací po pěti letech, letošní bude jubilejním desátým v historii. Česká republika dosud vybojovala dvě bronzová umístění – hned na prvním mistrovství 2008 v Calgary a poté v roce 2014 v Budapešti. Finále zatím nikdy nemělo jiné obsazení než čistě zámořské. Čtyřikrát braly zlato Kanaďanky a pětkrát Američanky, které budou útočit na zlatý hattrick. Bilanci zbytku světa vévodí s pěti bronzy Švédky. „Zápasy jsou vyrovnané, těžko se sází na USA či Kanadu. Amerika je agresivnější, dynamičtější. Kanada se ale dokáže z potíží vyvléknout. Nicméně lehce sázím na Ameriku. Srovnání s námi? Musíme se hodně učit," ví Fidrmuc. Češky se už v únoru zúčastní také kvalifikace olympijské hry do jihokorejského Pchjongčchangu. „Je to sen, odmala uvažuju o tom, že bych mohla jet. Teď by se to mohlo splnit," přeje si Hymlárová. Předtím ji ale ještě čeká domácí výzva. (hor) Program MS žen do 18 let Sobota 7. ledna 2017: 15:30 USA – Rusko (sk. A, Zlín) 16:15 Česko – Japonsko (sk. B, Přerov) 19:30 Kanada – Švédsko (sk. A, Zlín) 20:15 Finsko – Švýcarsko (sk. B, Přerov) Neděle 8. ledna 2017: 15:30 Kanada – Rusko (sk. A, Zlín) 16:15 Švýcarsko – Česko (sk. B, Přerov) 19:30 Švédsko – USA (sk. A, Zlín) 20:15 Finsko – Japonsko (sk. B, Přerov) Úterý 10. ledna 2017: 15:30 USA – Kanada (sk. A, Zlín) 16:15 Česko – Finsko (sk. B, Přerov) 19:30 Rusko – Švédsko (sk. A, Zlín) 20:15 Japonsko – Švýcarsko (sk. B, Přerov) Středa 11. ledna 2017: 16:15 čtvrtfinále (Přerov) 20:15 čtvrtfinále (Zlín) 20:15 1. zápas o udržení (Přerov) Pátek 13. ledna 2017: 12:00 2. zápas o udržení (Přerov) 16:00 semifinále (Přerov) 16:00 semifinále (Zlín) 20:00 zápas o 5. místo (Přerov) Sobota 14. ledna 2017: 12:00 případný 3. zápas o udržení (Přerov) 16:00 zápas o 3. místo (Přerov) 19:00 finále (Zlín) Nominace ČR Brankářky: Kristýna Bláhová (Tábor), Denisa Jandová (Ontario Hockey Academy, Kanada), Karolína Juřicová (Havlíčkův Brod). Obránkyně: Adéla Škrdlová (Třebíč), Magdalena Erbenová (Benátky nad Jizerou), Aneta Cornová (Litoměřice), Denisa Pytlíková (Žďár nad Sázavou), Eliška Vozdecká (Kroměříž), Aneta Zachová (Kladno), Zuzana Martinů (Jihlava), Anna Kotounová (Tábor). Útočnice: Nikola Dýcková, Kristýna Kaltounková (obě Jihlava), Šarlota Tomasco (Černošice), Laura Lerchová (Třinec), Klára Hymlárová (Opava), Kateřina Zrnová (Kadaň), Natálie Mlýnková (Zlín), Barbora Machalová (Žďár nad Sázavou), Martina Exnerová (Wyoming Seminary, USA), Tereza Karlecová (HC Krkonoše), Veronika Bucifalová (Ontario Hockey Academy, Kanada), Noemi Neubauerová (The Gunnery, USA).

