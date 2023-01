Jestliže v minulých sezonách se oba zlínské kluby nedokázaly domluvit téměř na ničem a klub Tigers se snažil svými odlišnými tréninkovými metodami vymezit, aktuálně vše směřuje k úzkému sblížení a nejužší spolupráci klubů.

Ještě aby ne, když hlavní osoby Zdeněk Sedlák i manažer mládeže Jan Pravda od nového kalendářního roku vedou oba zlínské kluby ze sídla Beranů na ZS Luďka Čajky. „Sloučení klubů ale není na pořadu dne. Naopak! Úzkou spoluprací chceme vytvořit ještě větší možnosti pro všechny jeho členy,“ zdůraznil Sedlák.

Zatímco v kategoriích do 9. třídy doteď nebyl s uplatněním členů obou klubů větší problém, ten nastával v dorostu a juniorech. Ti, co se neprosadili do extraligových týmů Beranů, museli buď hrát daleko od Zlína a nebo spíše s hokejem končili. „S Tigers se nyní snažíme ve třístupňové soutěžní úrovni vybojovat pro Zlín druhou a rozšířit tak možnosti. Tak, aby už od nové sezony kdokoliv z klubu nemusel nikam odcházet hostovat,“ zdůraznil šéftrenér Beranů a Tigers.

Plány nového vedení práce s mládeží však nejsou jen na poli hokejovém, ale v neposlední řadě na poli vzdělávacím. „Hráči musí především studovat, hokejová kariéra je krátká, navíc ji může hodně ovlivnit i zranění. Kromě hokeje proto cílíme i na školu,“ zdůraznil manažer zlínských klubů Jan Pravda. „Chceme ve Zlíně rozšířit spolupráci se základními školami, nově se domlouváme se středními školami, gymnáziem, ale také se zlínskou vysokou školou, kde by měly vzniknout speciální studijní obory blízké hokeji. V budoucnu bychom rádi založili i univerzitní hokejový tým,“ doplnil Pravda.

To, že se Zdeňkem Sedlákem sedí na dvou židlích, za nevýhodu nepovažují. Naopak. „Vždy jsme chtěli, aby oba kluby úzce spolupracovali. Berani jsou ten hlavní klub, má historii, má se dál profilovat. Tigers jede po jeho boku, doplňuje jej, dělá servis a podporu. Chceme aby značka Beranů vzkvétala,“ zdůraznil Sedlák.

„Se zástupci – hráči a rodiči - Tigers, které z významné části tvoří talentovaní hokejisté z okolních klubů, jsme všechny chystané změny – fúzi - probrali dopředu a souhlasí s ní. Nyní o smysluplnosti změn a nově nastoleném projektu informujeme zástupce, rodiče mladých Beranů,“ doplnil Pravda.

Hodně jej však překvapil technický stav zimních stadionů, především Luďka Čajky. „Sice je jeho vlastníkem město, ale i zde budeme chtít postupnými kroky dosáhnout zlepšení zázemí, aby splňoval potřeby 21. století – tedy pro všechny rehabilitace, wellnes, zrekonstruovat šatny,“ přeje si manažer.

„Jisté je to, že během zimní sezony budeme pracovat se všemi třemi stadiony. V létě pak bychom rádi v jednom udrželi celoroční provoz ledové plochy, druhý věnovali in-line hokeji a třetí bude sloužit tělocvična pro přípravu,“ upřesnil Pravda.

Další ožehavým tématem jsou členské poplatky. Ty byly v obou klubech diametrálně rozdílné. Zatímco u Beranů se pohybovaly až do výše 14 tisíc korun ročně, rodiče hokejistů v Tigers platili až dvojnásobek. „Do konce sezony se v obou klubech nic nemění! Ani u Beranů, kde předchozí vedení upozorňovalo rodiče, že z důvodu drahých energií po Novém roce nevylučuje nějaký doplatek. Doplácet se ale opravdu nic nebude!“ zopakoval Sedlák.

Od nové sezony ovšem ke změně dojde. Na jaké výši bude poplatek, ale ještě úplně jasné není. „Jedno je jisté - vzhledem k úzkému propojení klubů budou poplatky stejné,“ potvrdil Pravda.

Od nové sezony ale již pro oba kluby bude probíhat jednotný, společný nábor nových, mladých hokejistů. „Pevně věřím, že se nám podaří výrazně zvýšit zájem o zlínský hokej. Podobně jako v minulosti, kdy si pak trenéři do svých výběrů mohli vybírat ty nejtalentovanější děti. Jedním z hlavních cílů klubu totiž je opět napříč kategoriemi přilákat do Zlína co nejlepší hráče,“ dodal Zdeněk Sedlák.