Čtyřicetiletý kouč již včera z hlediště sledoval vítězství Zlína v prodloužení nad Kolínem (4:3 v prodl.) a již v pondělí ráno vedl dopolední trénink týmu. Po jeho boku přitom již v roli asistenta působil Oldřich Horák, trenérem gólmanů zůstává Luboš Horčička. „U týmu končí také kondiční trenér Libor Chytil. Realizační tým jsme redukovali,“ upřesnil Hamrla.

Miloš Říha ml. (40 let) se narodil 9. 2. 1982 v Ostravě. V mládežnickém věku hrál za Zlín, nicméně ze zdravotních důvodů hokejovou kariéru ukončil.

Přešel na trenérskou dráhu, vedl mládežnická mužstva pardubických hokejistů a působil rovněž v pozici skauta. Posléze přešel do Hradce Králové, kde sezoně 2012/13 vyhrál juniorskou ligu a zároveň začal působit v seniorském hokeji jako asistent trenéra v A-týmu. Od další sezony se vrátil do Pardubic, kde dělal v extraligovém týmu asistenta Zdeňku Venerovi a poté působil vedle svého otce. V létě 2015 se stal hlavním trenérem, ale po měsíci u týmu skončil. Začal působit v první lize, kde vedl Litoměřice a Slavii. Stal se konzultantem Karlových Varů v době jejich návratu do nejvyšší soutěže. Vrátil se zpátky do extraligy, neboť společně s Václavem Baďoučkem vedl od sezony 2021/22 hokejisty Plzně, od týmu Západočechů byl odvolán na začátku letošního ročníku. Miloš Říha ml. absolvoval stáže ve Spojených státech a v předních týmech KHL (Petrohrad, Mytišči). Dva roky byl asistentem národního týmu České republiky po boku svého otce, v této pozici absolvoval mistrovství světa 2019 na Slovensku, přičemž další šampionát ve Švýcarsku byl zrušen kvůli covidu. Stál na střídačce české reprezentace při řadě turnajích prestižní série Euro Hockey Tour.