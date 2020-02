Berani tak tráví šestou porážku z posledních osmi zápasů a s koncem základní části si komplikují situaci v boji o účast v předkole play-off. Aktuálně mají náskok na jedenácté Vítkovice pouhých pět bodů.

V první třetině byl před vyprodaným hledištěm k vidění vyrovnaný boj, kdy mírně navrch měla důraznější Kometa. Tu poslal do vedení v přesilovce Vincour, jenž zaskočil Kašíka. Domácím se podařilo srovnat z ukryté střely z úhlu obráncem Buchotu.

V prostřední části převzali otěže zápasu domácí a rychle dokonali obrat po trefě Fryšary. Co byla Zlín platná převaha a hromada šancí, když Brňany držel nad vodou gólman Čiliak. A tak místo navýšení potrestali hosté špatné střídání exzlínským Holíkem.

Naštěstí pro domácí odpověď byla rychlá. O minutu později sólo ze své třetiny i díky sražení obránců soupeře využil Pavel Kubiš – 3:2.

Ve 39. minutě po nezaviněném střetu s Fišarou byl předčasně odvezen do nemocnice brněnský Kučera.

Úvod poslední části ještě patřil Beranům, ale místo aby své šance a náskok navýšily, přišly dva výpady Komety a během tří minut další obrat ve skóre. Hra Zlína se poté změnila v křeč, k vyrovnání nepomohla ani power-play, ke které trenéři sáhli už tři a půl minuty před koncem. Místo toho Kometa Eratem střelou do prázdné brány duel definitivně rozhodli.





Řekli po utkání:

Kamil Pokorný, asistent trenéra Komety Brno: "Zlín nás ničím nepřekvapil. Chtěli jsme dobře začít, nedostat domácí do tlaku. To se nám povedlo prvním gílem, ale i tak tam byl tlak Zlína, který byl silný v osobních soubojích, byl agresivní a hodně bruslil. Ve druhé třetině měli domácí více ze hry, vyhráli tuto část a získali náskok. Nám se naštěstí podařilo rychle srovnat a zápas otočit. Hráče ale vše stálo spoustu sil. Získali jsme strašně důležité body vzhledem k vývoji tohoto kola a situaci v tabulce. Jsme rádi za výhru, alespoň se nám bude lépe odpočívat na nedělní domácí duel, který také chceme vyhrát. Stínem zápasu je zranění Lukáše Kučery. Přejeme mu co nejlepší prognózu a uzdravení."

Martin Hamrlík, asistent trenéra Zlína: „Derby splnilo očekávání, k vidění byl dobrý hokej. Škoda, že jsme nedosáhli na bod, zápas směřoval k remíze. Co je nám platné, že jsme přestříleli Kometu, když se trápíme v koncovce. A naše přesilovky? Ty jsou děsivé! Na vině jsou individuální chyby, které jsme dříve nedělali. A tým jako Kometa takové nekompromisně trestá. Teď jich je opravdu moc, chybí nám i štěstí. Po dnešku je jasné, že o desítku se bude bojovat až do konce.“

PSG BERANI ZLÍN – KOMETA BRNO 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 16. Buchta (Freibergs, Fořt), 23. Fryšara (Fořt, Köhler), 39. Kubiš (Šlahař) – 13. Vincour (Mueller), 38. P. Holík (Mueller, Zaťovič), 46. Vincour (Š. Stránský), 49. Š. Stránský (Gulaši, Vincour), 58. M. Erat (Plekanec). Rozhodčí: Hodek, Mrkva – Klouček, Axman. Diváci: 7000 (vyprodáno).

Berani Zlín: Kašík – M. Novotný, Nosek, Freibergs, Ferenc, Řezníček, Buchta, Gazda – Köhler, Fořt, Fryšara – Okál, Honejsek, Šlahař – Herman, Claireaux, Dufek – Kubiš, P. Sedláček, J. Ondráček.

HC Kometa Brno: Čiliak – Baranka, O. Němec, Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Červený, Plekanec, M. Erat – Kucsera, Rákos, Vincour – Š. Stránský, Kusko, L. Horký – Jenyš.