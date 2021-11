„V týmu nechceme hráče, kteří nechtějí bojovat za náš klub a naše město“ uvedl stručně Luboš Jenáček, hlavní trenér týmu PSG Berani Zlín.Slovenský 28letý útočník požádal ve středu ráno prostřednictvím svého agenta o výměnu do jiného týmu.

Vedení posledního extraligového klubu klubu se po poradě sportovního úseku rozhodlo s okamžitou platností ukončit jeho působení v extraligovém týmu a v nejbližších dnech bude jednat s případnými zájemci o služby tohoto útočníka. Ten přišel k Beranům před sezonou z tříletého působení v Karlových Varech.

O něco méně ochotně tráví nejen fanoušci, ale i Deníkem oslovené osobnostmi úterní reakci Zdeňka Okála, jenž v závěru duelu s za stavu 1:2 odvolal faul na svou osobou Vlachem.

„Kdybych to neudělal, byl bych za hlupáka,“ glosoval své rozhodnutí zlínský útočník poté, co po útoku libereckého hráče do Okálovy horní partie sudí tento moment trestal a Zlín měl hrát přesilovku 6 na 3. I proto mu řada fanoušků na sociálních sítích spílá. Ti s duchem fair play a především soupeř jeho čin oceňují.

„Hrajeme fair-play, ctěme ji, ale asi to bylo nešťastné rozhodnutí. Zvláště v situaci, v jaké Zlín je. Trenér Jenáček vystihl celou situaci naprosto přesně,“ okomentoval důležitý okamžik úterního souboje bývalý kanonýr Beranů a nyní hokejový agent Jaroslav Balaštík.„Opravdu nechápu, proč to odvolával, když to byl evidentní faul.

Za mě se ale hokejka protihráče viditelně svezla nahoru, ke kontaktu došlo. Vždyť i sám Očko se hned chytil za obličej,“ poznamenal Stanislav Balán, bývalý útočník Zlína.

I přese všechno ve Zlíně zbraně neskládají a věří, že fair-play gesto se mu v dalších bojích o holou záchranu vrátí. „Věřím v to! Možná jsem čekal, že to přijde už v úterním závěru zápasu. Uvidíme,“ poznamenal Ondřej Veselý, bývalý kapitán Zlína a nyní trenér.