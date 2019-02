,,Hosté vedení trenéry z Rakouska, Finska, Slovenska a USA mají mladý tým se spoustou výborných individualit. Jejich sestava je složená z reprezentantů Rakouska, Německy, Slovenska, Finska, Ukrajiny a Česka. Největšími oporami jsou Němec John Jason Peterka, Fin Elis Nikola Heda a naturalizovaný Slovák rodák z Ukrajiny Oleksly Miklukhla. V koncovce se však dokáže prosadit každý jejich hráč Jejich herní styl je založený na bezstarostném hokeji. Hodně situací ovšem přehrávají,“ představil rakouský celek domácí kouč Petr Fojtů.

Valaši s tahouny forvardy kapitánem Danielem Klímkem, Tomášem Ondračkou, Janem Vašenkou a útočně laděným bekem Šimonem Jenáčkem, půjdou do utkání s tím, že v něm nemají co ztratit. Soustředí se však na začátek střetnutí a v souboji se silným protivníkem se pokusí dát první branku

,,V součastném období předvádíme ofenzivní hokej. Proto nám hra Salzburgu vyhovuje,“ tvrdí trenér Fojtů.

Ten také tuší, co bude v duelu rozhodovat. ,,Musí se nám povést nástup do zápasu. Rovněž musíme hrát disciplinovaně. V posledních utkáních jsme totiž měli spoustu vyloučených hráčů. Proto patříme mezi nejtrestanější týmy extraligy,“ nabádá svoje svěřence k soustředěnému výkonu jeden z vůdců vsetínské lavičky, který by měl mít k dispozici kompletní sestavu.

,,Pokud ale bude potřebovat áčko v Chance lize využít některé hráče v zápase v Benátkách nad Jizerou, tak se budeme muset smířit s absencí některých opor,“ doufá, že se tak nestane kouč.

A kdo bude v důležitém střetnutí hájit vsetínskou branku. ,,Máme dva výborně gólmany Davida Sachra a Jakuba Málka. V posledních duelech dostal šanci také Viktor Chrástecký. A ani on si nevedl špatně. Rozhodne proto jejich momentální forma. Důležité slovo bude mít rovněž trenér brankářů Roman Peschout,“ nechává rozhodnutí až na poslední chvíli Petr Fojtů.