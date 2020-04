„Tento krok se dotýká jen nás sedmi svazových sudích, kteří za svou práci pobírají měsíčně fixní plat. Většina dalších rozhodčích je odměňována dle počtu odřízených zápasů,“ poznamenal Hradil.

„Jednání s vedením svazu byla rychlá a konstruktivní, všichni jsme si vědomi, v jaké výjimečné a nelehké situaci jsme. Všichni se musíme uskromnit,“ potvrdil 44letý sudí z Valašska, který ale konkrétní výši snížení platů neprozradil. „Snížení probíhalo individuálně, dle výše jednotlivých smluv.“

Aktuálně nejvytěžovanější český extraligový rozhodčí, který s 713 odpískanými duely vede pomyslnou tabulku aktivních hlavních sudích, poslední utkání odpískal v rámci 52. kola základní části Třinec -Plzeň.

„Předkolo jsem nestihl kvůli problémům se zuby, na další fázi play-off jsem ale už byl nachystaný. Bohužel proti byl koronavir,“ pokrčil smířlivě rameny René Hradil.

Jak moc vám po více než měsíci nouzového stavu chybí hokej?

Moc! Je to nepříjemné, protože stejně jako hráči i my se moc těšili na play-off. Každý rozhodčí dělá maximum, aby se ke konci sezony dostal do formy a prožil si vyřazovací boje. Popravdě jsme všichni z toho zdrcení, ale v současné pandemické době jiné řešení neexistuje.

Jak trávíte tento čas?

Naštěstí bydlím v rodinném době, kde se tato určitá forma izolace snáší lépe než třeba v panelácích. Pro mě by bylo na hlavu, kdybych musel většinu času sedět jen doma. Zahrada je pro mě určitá forma vysvobození.

Co playstation a jiné virtuální hry? Pískat tyto zápasy v rámci přípravy by se vám nelíbilo?

Jsem stará škola, moc mě tyto hry na konzolích neoslovují. O nějaké podobné aktivitě pro sudí nevím. Nyní pouze pečlivě sleduji dění v hokejové branži, hráčské a trenérské změny v klubech.

Jste v intenzivním kontaktu s kolegy?

Rozhodně, hlavně s kolegy profíky si často téměř denně voláme, přes aplikace se hecujeme a sledujeme, jak kdo maká.

Jak tedy vypadá vaše příprava v době koronaviru. Je podobná té z léta?

Popravdě bych je rozdělil, jsou to úplně dva rozdílné situace, světy, které je složité srovnávat. Pokud sezona probíhá standardně, je konec sezony na konci dubna. Pak si může sudí dva tři týdny zcela fyzicky, ale i psychicky odpočinout a následně se pozvolna dostává zpět do kondice, aby na konci července úspěšně složil fyzické testy. Zde popravdě není moc času na doléčení zranění. A že jich není málo. Někdy je složité mimo jiných zpevňujících a posilovacích cvičení na kole najezdit v průměru okolo tisíce kilometrů a sto naběhat. (smích)

Nyní se snažím v nedalekém lese naběhat týdně okolo třiceti kilometrů, jezdím na bicyklu, ale i posiluji. To vše téměř každý den. Protože mám zahrádku, starají se o mou přípravu i záhony, ale i její menší přestavba a betonování. Je to pro mě velké zpestření, kde nechám hodně potu. (smích)

Tento rok je úplně jiný, na co není nikdo zvyklý. Všichni sudí se ale stále udržujeme v kondici.

Musíte se hodně přemlouvat, porážet lenost?

Nikdy jsem nebyl běžec a fakt nesnášel dlouhé tratě. Ke zlomu mi ale asi před třemi roky pomohl kolega čárový sudí a dlouholetý kamarád Víťa Lederer. Známe se od 15 let, hrávali hokej a dokonce jsme si byli vzájemně jako svědkové na svatbě. To on mi pomohl změnit myšlení a běh mi nyní nevadí. Navíc v létě společně s Radkem Husičkou pro další asi dvacítku extraligových rozhodčích pořádáme HuHr Cup (zkratka Husička – Hradil – pozn. red.), tedy víkend v Beskydech na apaluše spojený s porcí asi stopadesáti kilometrů na kole a utužení kamarádských vztahů. Nyní v červnu proběhne již jubilejní desátý ročník!

Jste profesionální sudí, kterému byla snížená mzda. Musel jste se uskromnit nebo jste si našel na toto těžší období brigádu?

Uskromníme se, všichni máme i menší náklady, problém v tom nevidím. Navíc coby svazoví sudí musíme plnit kondiční plány, o kterých týdně podáváme hlášení.

Co říkáte na anulaci sezony?

Respektuji rozhodnutí svazu. Bohužel tato situace a přerušení jiné řešení dle stávajících pravidel neumožnila.

Česká televize v minulých týdnech přinášela záznamy rozhodujících hokejových bitev extraligy z přelomu tisíciletí. Co vás na nich zaujalo?

Sledoval jsme drsné boje a výkony starších kolegů. Zaujalo mě ale, jak často vysedával na trestné současný šéf extraligy Pepa Řezníček. (smích) V období Nagana to byl drsný hokej, se současným výkladem pravidel by si kluci moc času v pěti proti pěti asi nezahráli. (smích) Vše má ale svůj vývoj. Stejně tak mě mrzí, že televize neuvedla záznamy ze startu mé rozhodcovské kariéry. První finále, pět ze sedmi zápasů, jsem pískal ve finále Slavie s Karlovými Vary. V tomto směru mi archiv chybí, i proto jsem oslovil právě Radka Husičku, který jej údajně má a až bude volněji, budu mít po kariéře, udělám si kopii.

Nyní rodiny žijí intenzivněji. Máte dcery školou povinné, jaký jste vy domácí učitel?

Přísný. Mladší, která je na druhém stupni, ještě dokáži poradit, ale starší na střední už ne. Naštěstí i ona pomáhá sestře s výukou, takže vše zvládáme. Ještě aby ne, když jsem byl i já super student, na základce jsem míval vyznamenání. Na střední to už bylo horší, více jsem se věnoval hokeji, při svém vsetínském angažmá jsem měl na prumce i individuální plán.

Kdy tedy očekáváte návrat do práce? Kolik akcí vám vlastně bylo zrušeno?

V mém případě se jedná hlavně o extraligu. Co se mezistátních zápasů týče, pískal jsem naposledy v únoru duel Finska se Švédy a o dalších nominacích nebylo rozhodnuto. Každopádně věřím, že se vše normálně rozjede. V srpnu přípravné zápasy a v září extraligový kolotoč.

Hrozí ale, že budou dál různá omezení. Umíte si představit hokej bez diváků?

Asi ne. Díval jsem se v televizi na předkolo a byl to špatný pohled. Bavil jsem se s kluky a bylo znát, jak duel bez atmosféry pořádně nikoho nenakopne. Hráči počínaje a i námi sudími konče. K hokeji jsou potřeba emoce, bez nich je vše poloviční. V příští sezoně chci pokračovat v kariéře, snad bude vše v rámci možností normální. Už nyní se moc těším, ruka s píšťalkou mě už nyní dost svrbí! (smích)