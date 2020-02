„Bylo to dobré. Povedená premiéra,“ glosoval talentovaný mladík, který poprvé do Hodonína dorazil až v den utkání. S Drtiči neabsolvoval ani jeden trénink. „Kluci z kabiny nám dost pomohli, jsou super. Snažili jsme se hrát, co umíme. Spadl mi tam i gól, za což jsem rád,“ uvedl Dobiáš.

Kolik ho první gól v premiérovým druholigovém utkání vyjde? Fakt nevím,“ krčil rameny. Trenér Drtičů Konečný ve středečním utkání využil hned tři mladíky ze zlínské juniorky. Kromě Dobiáše nastoupil také Fajkus a obránce Jaroněk.

Oba sehrané parťáky postavil do jednoho útoku, přidal k nim ještě Janáse a trio vytvořilo třaskavou směs. Zaskočená Žihadla dovolila novým hodonínským akvizicím předvést něco ze svého repertoáru. První dvě gólové akce slováckého celku obstaraly právě Dobiáš s Fajkusem a Janásem. „S Fajkym si rozumíme. Hrajeme spolu už třetím rokem,“ líčí.

I když podceňované Moravské Budějovice v prostřední části skóre srovnaly, favorit si ještě ve druhé periodě vzal vedení zpět a náskok ve zbytku utkání ještě navýšil. „Celý zápas jsme byli lepší. Akorát jsme udělali pár hloupých chyb, které soupeř potrestal,“ míní Dobiáš.

Klíčová trefa

Klíčovým momentem podle něj byla trefa na 3:2. „Byl to rozhodující gól,“ myslí si devatenáctiletý hokejista. „Soupeř už pak nic moc neměl. My jsme naopak skoro furt hráli v jejich obranném pásmu a tlačili se do zakončení Výsledek už jsme si pohlídali,“ přidal.

Tempo zápasu mu sedělo. Zvykat na jiný styl hry si dlouho nemusel. Jako technický hráč se brzy přizpůsobil. Na ledě vynikal pohybem i kombinací, jako bonus přidal gólovou střelu a asistenci. „Bylo to stejně rychlé jako juniorka. Jenom ve druhé lize jsou chlapi chytřejší. Podrží si puk a jsou víc v klidu,“ všímá si.

Dobiáš si pochvaloval také kulisu. Zatímco na zápasy turnaje O Pohár DHL chodí jenom rodiče a další rodinní příslušníci, souboj Hodonína s Moravskými Budějovicemi zhlédlo více než osm set diváků. „Na to, že byla středa a hrálo se ve všední den, přišlo docela dost lidí. Atmosféra byla dobrá,“ ocenil.

Prioritou jsou junioři

Jak často bude za Drtiče hrát, ale neví. „To záleží na domluvě trenérů Stavjani a Konečného,“ říká.

Prioritou pro šikovného útočníka je juniorská soutěž. V týmu Beranů patří ke stěžejním hráčům, vždyť s 22 brankami a 21 asistencemi vládne produktivitě celé soutěže. „Se sbíráním bodů jsem nikdy problémy neměl. I letos nám to jde. Ještě, aby se dařilo i týmu,“ přeje si.

Zlínská juniorka je momentálně předposlední, horší je jenom Jihlava. „Je to škoda. Ale podle mě máme pořád šanci dostat se do play-off,“ doufá.

Dobiáš se letos představil i ve dvou extraligových zápasech, když v době marodky Beranů naskočil v Hradci Králové a v Plzni. „Užil jsem si to. Sice jsem byl na začátku poněkud nervózní, ale chlapi mi pomohli. Při prvním střídání to ze mě spadlo a už to celkem šlo,“ pronesl.

Mužskou soutěž si ale vyzkoušel už loni, kdy odehrál šest utkání v Prostějově. Pro letošní ročník ovšem vyřízené starty do Chance ligy neměl. Na sklonku roku se ozval až Hodonín. „Celkem mě to překvapilo, protože mi přišlo, že si mě chtějí ve Zlíně nechat, abych byl furt na očích,“ líčí. „Za Drtiče jsem rád. Výhoda je, že nás sem jezdí víc. Jsme sehraní, a když spolu hrajeme v lajně, je to lepší než si zvykat na něco nového,“ zakončuje povídání.