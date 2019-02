Zlín nebyl horším týmem, statistiku počtu střel na bránu suverénně ovládl, ale gól nedal a přišel tak rychle o vedení v soutěži.

O osudu zápasu rozhodly chyby domácích v úvodní třetině. Nejprve nedisciplinovanost beranů potrestal ve 12. minutě Kalus, aby zaváhání defenzivy před prvním odchodem do kabin pro změnu využil Krenželok – 0:2.

„Nepřistoupili jsme k zápasu zodpovědně, podle toho první dějství vypadalo,“ procedil naštvaně mezi zuby zlínský útočník Tomáš Sýkora. „První třetina se nám nepovedla, bohužel hráči si nevzali k srdci varování v podobě podobného scénáře ze zápasu na Slavii,“ zlobil se domácí trenér Rostislav Vlach.

„Aktivní vstup se nám vyplatil, měli více ze hry a hlavně získali vedení. Bohužel, poté jsme sami soupeře dostali do hry častými vyloučeními,“ posteskl si slavistický asistent trenéra Jiří Čelanský.

Domácí od poloviny zápasu přidali na obrátkách, ale chytře hrající a napadající soupeř jim příliš prostoru k zakončení nedal. První velké šance si ve 33. minutě vytvořili Köhler a Hamrlík, ale pouze rozchytali k výbornému výkonu brankáře Furcha.

„Dnes nás opravdu hodně podržel, obecně jsme výborně a zodpovědně hráli dozadu, na hraně sebeobětování,“ nešetřil chválou na adresu svých svěřenců spokojený Čelanský.

Tlak beranů gradoval ve třetí třetině, kdy domácí kouč stáhl hru na tři pětky a jejich složení stejně jako proti Vítkovicím promíchal (viz upravená sestava na konci – pozn. red.).

„Když se nedaří, snažím se něco udělat. Mám nachystané nějaké varianty, které dvojice k sobě pasují, ale vždy záleží na momentální formě hráče. Překopání sestavy není všemocný lék,“ podotkl trenér Zlína.

Opravdu. Co bylo platné, že si domácí vytvořili místy drtivý tlak, když dokázali zahodit i ty nejvyloženější šance, jako dvakrát Roman Vlach nebo Veselý. Místo kontaktní branky tak přišel třetí gól Slavie do prázdné brány.

„Jsme smutní, protože naše převaha byla veliká, ale nedokázali jsme ji vyjádřit góly. Střel tam bylo hodně, chybělo nám ale kousek štěstí. Možná na nás zapůsobila nějaká krize,“ posteskl si Vlach.

„Bez gólu se nevyhrává. Naopak Slavie hrála velice dobře zejména dozadu, proto zaslouženě vyhrála,“ sportovně uznal kouč týmu PSG.

Jen se chytil za hlavu. Věděl, že dvě své stoprocentní příležitosti během dvou minut měl proměnit. Hokejový zlínský hračička Roman Vlach však stále marně čeká na svou letošní premiérovou trefu, a i proto pražská Slavia odvezla z Baťova města všechny body.

„Tak to prostě během sezony je, že někdy nedáte gól ani z té nejvyloženější šance. Pak zase přijde období, kdy to tam padá téměř vše. Bohužel nemám štěstí v koncovce. To je celé,“ klopil smutné oči Vlach.

„Pořád čekám, až se mi puk jednou odrazí správně na hůl, a začne mi to tam padat. Bohužel teď mám období, kdy se netrefím z ničeho,“ krčí bezmocně rameny.

Nejprve Vlacha ve třetí části v době největšího náporu beranů vychytal fantastický slavistický brankář Furch, když se roztáhl na brankové čáře. Podruhé mu v další tutovce zabránila v prolomení prokletí horní tyč!

„Určitě to nebylo nekoncentrací, ani momentem překvapení. Přihrávku jsem čekal,“ lituje autor dvou letošních asistencí.

Jde vidět, jak se syn slavného otce a vládce zlínské střídačky na ledě trápí. „Je to v psychice, o ničem jiném to není. Nesmíte tomu ale za žádnou cenu podlehnout, když nedáte takovou šanci. Musím trénovat, střílet na branku, dokud se to neprolomí,“ prozrazuje recept na překonání střelecké krize.

„Ale když se tím hodně užíráte, také to není dobré. Musíte v tu dobu myslet na něco jiného,“ radí.

Prolomit střelecké trápení celého týmu se opět pokusil i jeho otec Rostislav, který před třetí třetinou stejně jako v zápase proti Vítkovicím opět proházel složení formací. Tentokrát to nezabralo.

„V přípravě jsme trénovali každý s každým, takže jsme i na tuto variantu byli připravení. Proto to není pro nás nějaká extra změna. Hned se snažíme přizpůsobit, jak jsou lajny složené. Impuls jsme dostali, ale bohužel góly tam nespadly,“ mračil se Roman Vlach.