Potvrdilo se, co říkal hned po Jihlavě, stále musí zůstat nohama na zemi. Staronový útočník hokejových Beranů Petr Holík v dalších dvou zápasech nebodoval, sám však tušil, že některou z jeho akcí měla skončit gólem.

Petr Holík. | Foto: Deník/Radek Štohl.

„Dneska jsem mohl dát dva tři góly, nedal jsem. Kdybych byl klidnější, tak je třeba dám,“ sypal si popel na hlavu Holík, který své šance nevyužil ještě za stavu 0:1.

Vyjma obnoveného debutu za Berany, kdy to tam ševcům napadalo, se zlínští borci nadále trápí v koncovce. Neprotrhli to ani naposledy proti Sokolovu. „Začátek jsme zaspali, pak nás srazil gól v oslabení. Trvalo dlouho, než jsme se nakopli. Nadřeme se i v útočném pásmu, puk neletí na bránu, je tam hodně zblokovaných střel,“ mrzí 31letého útočníka.

Srdínko o kádru, přínosu Holíka i Šlahařovi: Léčba vypadá až na šest týdnů

Podle slov zlínského odchovance musí být loňský vítěz Chance ligy nejen při zakončení ve větší pohodě. „Jsou pasáže, kdy hrajeme dobře, máme tlak, protihráčům vše dáváme zadarmo. Musíme se více uklidnit, hodit do klidu. To je nejdůležitější,“ uvědomuje si Holík.

Ve Zlíně je teprve týden, přesto už absolvoval tři soutěžní zápasy. A poznal tak, jaká tato soutěž může být. „Chance liga je bruslivá, nahoru dolů, těžká. Je v ní méně systému, v extralize je to více o taktice. Zatím se hledám, musím se přizpůsobit jiné hře,“ říká sebekriticky dobitý útočník, který vynechal poslední trénink.

1/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 2/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 3/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 4/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 5/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 6/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 7/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 8/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 9/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 10/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 11/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 12/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 13/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 14/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 15/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 16/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 17/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 18/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 19/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 20/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 21/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 22/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 23/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 24/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 25/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 26/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 27/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 28/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 29/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 30/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 31/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 32/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 33/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 34/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 35/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 36/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 37/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 38/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 39/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 40/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 41/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 42/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 43/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 44/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 45/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 46/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 47/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem. 48/48 Zdroj: Deník/Radek Štohl Zlínští hokejisté se utkali se Sokolovem.

Důrazně však odmítá, že by ho vydařený zápas v Pelhřimově uspokojil. „Vůbec ne. Věděl jsem, že to bude těžké. Říkal jsem hned po zápase, že to tak nebude pořád, že si na to nesmím zvyknout. Musím makat, doufat, že šance, které mám, proměním.“

Dříve nastupoval před plnými extraligovými zimáky, venkovní duely začal ve „vyhnanství“ Jihlavy a Poruby. „Věděl jsem, že do čeho jdu. Lize se přizpůsobit,“ dodává Petr Holík.